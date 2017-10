Max Verstappen blijft Red Bull langer trouw

Na de zoveelste dramatische uitvalbeurt in een seizoen dat uit niets anders leek te bestaan, zei Max Verstappen eind augustus dat hij het zo „niet lang meer vol zou houden”. Speculaties over een vervroegde overstap naar Ferrari of Mercedes werden talrijker. Nog geen twee maanden later maakt Red Bull bekend dat de 20-jarige Nederlander zijn contract heeft verlengd tot en met 2020.

Zo lijken boude beweringen van eerder dit seizoen eerder een ophoping van frustratie te zijn geweest of een poging het team wakker te schudden, dan een reële aankondiging van een vroegtijdig vertrek.

Red Bulls dochterteam Toro Rosso gunde Verstappen in 2015 op 17-jarige leeftijd zijn Formule 1-debuut, het jaar erna maakte hij toen het seizoen al bezig was de overstap naar Red Bull, als vervanger van de Rus Daniil Kvyat. In Barcelona won hij in zijn eerste race voor het team en werd hij de jongste grand-prixwinnaar ooit.

Dit seizoen werd lang gekenmerkt door pech. In de helft van de eerste veertien races haalde Verstappen de finish niet: was het niet door problemen met zijn auto, dan wel door botsingen waar hem geen blaam trof. De afgelopen twee races maakten een hoop goed: hij won in Maleisië door drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton op gepaste afstand te houden, in Japan werd hij tweede kort achter diezelfde Hamilton. Wellicht dat de afgelopen weken hem het vertrouwen hebben gegeven dat Red Bull hem wel degelijk de winnende auto kan geven die hij zo verlangt, misschien zelfs al volgend jaar.

Geen tweede coureur zijn

Tegelijkertijd is een langer verblijf ook niet meer dan logisch, want waar had Verstappen in de nabije toekomst anders heen gewild? Hamilton zit voorlopig nog prima bij Mercedes, viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zit dat bij Ferrari. Natuurlijk komt er nog ruimte vrij naast hen, maar Verstappen wil geen tweede man zijn in een team, zo zei hij volgens Formule1.nl donderdag tegen Nederlandse media.

Die kans heeft hij bij Red Bull wel, daar kan hij een team krijgen dat om hem draait. Dat zal hem ongetwijfeld zijn voorgehouden. Ploeggenoot Daniel Ricciardo is 28, zijn contract loopt na volgend seizoen af. De verwachting was al dat hij eerder een overstap zou maken.

Verstappen zegt op zijn eigen website blij te zijn met de contractverlenging: „Red Bull heeft altijd met daden haar geloof in mij hard gemaakt. (…) Ze hebben mij en mijn ambities altijd ondersteund en ik weet dat we dezelfde ambitie hebben.”

Teambaas Christian Horner zegt in een persbericht „verrukt” te zijn met het nieuws: „Hij is een pure racer met een ontegenzeggelijk talent achter het stuur. (…) Voeg daaraan een arbeidsethos en volwassen benadering toe die je niet verwacht op zijn leeftijd en je weet dat het terecht is dat Max succes wil. We kijken ernaar uit die reis voort te zetten op jacht naar wereldtitels.”