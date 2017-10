Spaanse regering neemt bestuur Catalonië over

De Spaanse regering heeft zaterdag na een ingelast overleg met de ministerraad besloten artikel 155 te activeren zodat de regering het bestuur van Catalonië kan overnemen. Dat heeft premier Mariano Rajoy zaterdag tijdens een persconferentie laten weten, aldus persbureau AP. Ook wil hij de Catalaanse regering ontslaan en vervroegde verkiezingen houden in de regio.

Premier Rajoy zei dat deze “verregaande maatregel” nodig is om “de orde te herstellen”. Rajoy benadrukte dat hij de autonomie van de regio niet intrekt maar alleen regionale leiders afzet die zich niet aan de wet hebben gehouden. Hij zei binnen zes maanden verkiezingen te willen houden. Ook waarschuwde hij dat de economie in Catalonië bij onafhankelijkheid met dertig procent kan krimpen.

Senaat

De Spaanse regering reageert met het besluit op het afscheidingsreferendum dat Catalonië op 1 oktober hield. Dit was verboden door het Constitutioneel Hof maar werd door de Catalanen toch doorgezet. 90 procent van de twee miljoen uitgebrachte stemmen was voor afscheiding.

Het besluit moet nog worden voorgelegd aan de senaat. Naar verwachting stemt de senaat in met het besluit omdat de regeringspartij PP hier een meerderheid heeft. Vrijdag neemt de senaat een besluit. Er is sinds de huidige Grondwet in 1978 nog nooit een artikel 155 procedure gestart.

Maandag werden twee leiders van Catalaanse separatistische bewegingen vastgezet. Het hooggerechtshof had opdracht gegeven tot hun aanhouding omdat ze verdacht worden van ordeverstoring tijden de protesten in Barcelona vorige maand. Al eerder werden Catalaanse politiefunctionarissen opgepakt. Zij kwamen later weer op vrije voeten.