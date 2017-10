Roda-clubicoon Nol Hendriks overleden

Op 80-jarige leeftijd is voormalig Roda JC-bestuurder en geldschieter Nol Hendriks overleden. Dat meldt de Limburgse eredivisieclub. Hendriks overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Dat Roda JC in het verleden successen boekte, komt voor een belangrijk deel door Hendriks. De Limburger verdiende zijn geld in de textielindustrie, een stak miljoenen euro’s in het regelmatig noodlijdende Roda JC. Hij was betrokken bij transfers van spelers als Tijjani Babangida en Arouna Koné die later overstapten naar Nederlandse topclubs.

Hendriks functioneerde ook als scout en bestuurslid technische zaken van Roda. In de jaren negentig vormde hij samen met Theo Pickée het bestuur. Destijds won Roda twee keer de KNVB Beker (1997 en 2000) en haalde het vaak Europees voetbal. Onder meer door Hendriks verrees in Kerkrade het Parkstad Limburg Stadion, dat in 2000 opende als opvolger van stadion Kaalheide.

Lees ook dit stuk uit 2003, naar aanleiding van het stoppen van Hendriks als directeur technische zaken van Roda: ‘Voetbaltalent ontdek je in de kantine’

Ook in de afgelopen jaren, waarin Roda sportief gezien afzakte en een aantal keer ontsnapte aan een faillissement, sprong Hendriks regelmatig bij. Volgens Roda was hij tot aan zijn overlijden “een belangrijk klankbord voor de directie en de RVC van de club”.