Politie kiest Audi A6 als snelle achtervolgingsauto

De Audi A6 3.0 TDI Avant Quattro S-tronic vervangt de Volvo V70 als snelste wagen van de politie. Het nieuwe voertuig moet “ervoor zorgen dat de politie een antwoord heeft op mobiele bandieten, plof- en ramkrakers, verkeershufters en ander gespuis in snelle bolides”, aldus een verklaring van de politie.

Begin volgend jaar komt, ijs en weder dienende, de eerste Audi A6 in politiekleuren op de weg. De oude voertuigen worden gefaseerd vervangen, zegt de politie. Een eis was dat het nieuwe snelle politievoertuig een topsnelheid van minstens 250 kilometer per uur zou hebben. Ook moest de auto van 0 naar 100 kunnen optrekken binnen zeven seconden.

Aanbesteding

De auto’s worden geleverd door handelaar PON. Dat bedrijf heeft de aanbestedingsprocedure gewonnen. Formeel is er van de bedrijven die niet zijn uitgekozen om de auto’s te leveren nog protest mogelijk tot 10 november. Daarnaast moet PON nog een prototype leveren dat voldoet aan de wensen van de politie.

PON heeft in het verleden meerdere malen auto’s geleverd aan politie en defensie. Dat ging niet altijd op toegestane wijze. De importeur schikte vorig jaar voor 12 miljoen euro met het OM, om te ontkomen aan vervolging in een corruptiezaak. Ambtenaren die over de aanbesteding gingen kregen giften aangeboden, zoals fikse kortingen op het leasen en kopen van auto’s, of verre buitenlandse reizen.