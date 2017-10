Politie Brazilië rolt kinderpornonetwerk op

De Braziliaanse politie heeft vrijdag een groot kinderpornonetwerk opgerold waarbij 104 mensen zijn gearresteerd op verdenking van het produceren of verspreiden van kinderporno. Volgens het Braziliaanse ministerie van Justitie gaat het om een van de belangrijkste politie-operaties tegen kinderporno ter wereld. Dat meldt persbureau AFP.

De Braziliaanse autoriteiten werkten samen met de Amerikaanse ambassade en de Amerikaanse immigratiedienst om de verdachten op te sporen. De grote doorbraak in het onderzoek kwam nadat de politie 151.000 bestanden met kinderporno aantrof op het darkweb, een deel van het internet dat alleen zichtbaar is met een speciale browser.

Landelijk netwerk

In totaal werkten meer dan 1.100 politieagenten aan het onderzoek en werden de verdachten gearresteerd in 24 van de in totaal 26 staten en het federaal district. De computers en telefoons van de verdachten zijn in beslag genomen. De operatie kreeg de naam ‘Luz na Infância’ dat ‘licht in kindertijd’ betekent.

In mei werd een groot wereldwijd kinderpornonetwerk opgerold waarbij 860 mensen werden gearresteerd. Het onderzoek van de FBI en Europol richtte zich op het grootste kinderpornonetwerk ter wereld. Volgens Europol was dit een van de grootste operaties ooit tegen kinderporno.