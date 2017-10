PEC Zwolle na zege bij NAC op tweede plaats

PEC Zwolle heeft zaterdag op bezoek bij NAC met 2-0 gewonnen. De club is daarmee bezig aan de beste competitiestart in de eredivisie ooit: de ploeg staat op de tweede plaats.

PEC Zwolle heeft na negen wedstrijden achttien punten. Het record voor de club uit Overijssel na negen wedstrijden stond op zeventien punten, uit het seizoen 2015-2016.

De ploeg uit Zwolle kwam in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong via een strafschop. NAC-verdediger Menno Koch mocht zich dat tegendoelpunt aanrekenen. De verdediger nam de bal in eigen strafschopgebied niet goed aan en toen hij zich probeerde te herstellen, tikte hij Mustafa Saymak licht aan. De keeper zat wel in de goede goed, maar de penalty ging toch over de doellijn.

NAC ging na de rust gelijk goed van start en de ploeg wist het net te vinden binnen vijftien seconden. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Zwolle hield na deze actie stand en besliste in de 82e minuut via een treffer van Saymak het duel definitief (0-2). Voor NAC was het de derde nederlaag op rij.