Opnieuw twee arrestaties voor poging ontsnapping helikopter

Er zijn nog twee verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de poging om crimineel Benaouf A. met een helikopter te bevrijden. Dat meldt het OM Amsterdam. Over de identiteit van de twee worden geen mededelingen gedaan.

Volgens Het Parool meldde een van de twee zich vrijdag met zijn advocaat bij de politie en wordt deze verdachte maandag voorgeleid. De ander is aangehouden in Parijs. De Franse autoriteiten is verzocht de verdachte aan Nederland te overhandigen.

Op 11 oktober probeerde een groep criminelen Benaouf A., een kopstuk van de zogenoemde mocromaffia, met een gekaapte helikopter te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. De politie was echter op de hoogte van de bevrijdingsplannen en wist de poging te verijdelen. Bij de actie daarna werden drie verdachten opgepakt en werd er één na een achtervolging doodgeschoten.

Donderdag werd een vierde verdachte opgepakt. A. is na de verijdelde ontsnapping overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.