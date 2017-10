Miljoen euro tipgeld na aanslag op journalist

De Maltese overheid looft 1 miljoen euro tipgeld uit aan degene die meer informatie heeft over de aanslag op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. Ook kan de tipgever rekenen op bescherming. Dat meldt persbureau Reuters op basis een verklaring van de regering in het land.

De 53-jarige Caruana Galizia kwam maandag om het leven toen een bom in haar auto ontplofte. Ze was op dat moment onderweg naar Noord-Malta. De Maltese premier Joseph Muscat sprak van “een barbaarse aanval op persvrijheid” en riep op tot een onafhankelijk onderzoek.

Caruana Galizia schreef over corruptie in de politiek en de zakenwereld van Malta, in onder meer The Malta Independent en The Malta Sunday Times. Daarnaast onderhield ze nog haar eigen blog Running Commentary waarmee ze dagelijks honderdduizenden lezers trok. De Amerikaanse nieuwssite Politico noemde haar in 2016 een “wandelende WikiLeaks met een vlijmscherpe pen”.

Onderzoek

De Maltese premier was ook vaak onderwerp in de artikelen van Caruana Galizia. Zijn naam werd onder meer genoemd in een onderzoek naar corruptie. Over die beschuldigingen zei hij:

“Het is bij iedereen bekend dat Caruana Galizia zeer felle kritiek op mij had, politiek en persoonlijk gezien. Maar een dergelijke daad kan niet worden gerechtvaardigd.”

Toch zien de nabestaanden een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Caruana Galizia nog niet zo snel geopend worden. De zoon van de onderzoeksjournalist zei deze week tegen de krant Times of Malta: