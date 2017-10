Man die vastzat in Turkije om spandoek terug in Nederland

De 24-jarige Turkse Nederlander Volkan Caliskan is terug in Nederland. Dat meldt Omroep Gelderland. Caliskan werd in augustus in Turkije opgepakt en een paar weken vastgehouden nadat hij tijdens een voetbalwedstrijd achter een spandoek zat dat steun uitsprak voor twee leraren in hongerstaking.

Hij ging ervan uit dat hij in afwachting van zijn proces een uitreisverbod had gekregen van de Turkse overheid, maar daarvan bleek toch geen sprake, zegt Caliskan tegen Omroep Gelderland: “Aanvankelijk dachten we dat ik een uitreisverbod had, maar dat besluit is nooit genomen. Toen hebben mijn advocaat en ik na enige tijd de stoute schoenen aangetrokken en een terugkeer proberen te regelen. En dat is gelukt.”

Terug voor rechtszaak

Tijdens de wedstrijd Besiktas-Konyaspor in Istanbul in augustus werd een spandoek getoond waarop stond: “Laat Nuriye en Semih leven!” Dat refereerde aan twee docenten die werden ontslagen op verdenking van het steunen van moslimgeleerde Fethullah Gülen, die door Turkije als brein achter de mislukte couppoging van juli 2016 gezien wordt. De docenten gingen daarop begin 2017 in hongerstaking. Caliskan werd samen met zestien anderen gearresteerd en bleef als langste nog vastzitten.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek pankartı açıldı.#NuriyeSemih pic.twitter.com/X3rF9IVDUO — Eylül Kaya (@kayaeylul46) August 7, 2017

De Turkse autoriteiten zouden bang zijn geweest dat Caliskan vanwege zijn dubbele paspoort het land zou willen verlaten. Andere Turkse Nederlanders die Turkije als Gülen-aanhanger beschouwt hebben om dezelfde reden een uitreisverbod gekregen. Caliskan zegt van plan te zijn terug te gaan naar Turkije als er een proces tegen hem komt: “Ik weet gewoon zeker dat ik word vrijgesproken en mijn advocaat denkt dat ook.”