In een overvolle Jaarbeurshal in Utrecht, waar Lego World plaatsvindt, wordt mijn dochter aangeschoten door een duidelijk gestresste oma met haar kleinkinderen. Of mijn dochter een plattegrond heeft, want de vrouw zoekt de hoek ‘Kindje Kwijt’. Geschrokken vraagt mijn dochter: „Bent u inderdaad een kindje kwijt?” „Nee”, antwoordt de vrouw: „Opa.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl