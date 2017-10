Kritiek op benoeming Mugabe tot ambassadeur WHO

Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de Zimbabwaanse president Robert Mugabe (93) te benoemen tot ‘goodwill ambassador’. Onder meer Human Rights Watch laat duidelijk zijn afkeer blijken van de beslissing van de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties.

Volgens de Ethiopische baas van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus is Zimbabwe een lichtend voorbeeld als het gaat om toewijding aan de volksgezondheid, maar mensenrechtenorganisaties hebben daar felle kritiek op. Onder de autoritaire leiding van Mugabe is volgens hen de zorg in Zimbabwe juist ingestort. Er is een tekort aan medicijnen en personeel wordt onderbetaald.

Mugabe, zijn familie en leden van zijn regering worden ook niet in Zimbabwe behandeld als ze iets mankeren. Zo is hij dit jaar al drie keer naar Singapore gegaan voor een behandeling.

Niet-overdraagbare aandoeningen

De WHO denkt dat Mugabe zijn invloed aan kan wenden om in de regio de bewustwording van niet-overdraagbare aandoening te vergroten. Dat zijn bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, maar ook kanker. Mugabe was afgelopen week bij een conferentie in Uruguay van de WHO over dit soort ziekten en kreeg daar het symbolische ambassadeurschap aangeboden.

Meer dan twintig wereldwijde gezondheidsorganisaties hebben zich uitgesproken tegen de benoeming van Mugabe. Ze zijn “geschokt en zeer bezorgd over deze benoeming te horen, gezien de lange lijst mensenrechtenschendingen van Mugabe en zijn ondermijnen van de waardigheid van mensen”, staat in een verklaring.