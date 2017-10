Kopstuk Amsterdamse onderwereld opgepakt in Chili

In Chili is een 42-jarige Amsterdamse crimineel opgepakt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving in Chileense media. Volgens verschillende media gaat het om de bekende crimineel Richard Eduardo R. V., een van de kopstukken van de Amsterdamse onderwereld.

Het Nederlands Openbaar Ministerie was al enige tijd naar de man opzoek en had om zijn arrestatie gevraagd. Hij wordt verdacht van witwassen, deelname aan een criminele organisatie en het voorbereiden van een internationale handel in verdovende middelen. Volgens Chileense media zou hij ook verdacht worden van betrokkenheid bij twee liquidaties maar het OM ontkent dit.

Mocromaffia

Op videobeelden is te zien dat hij in een parkeergarage wordt opgepakt. Richard Eduardo wordt in Nederland ook wel Rico de Chileen genoemd. Chileense media verwijzen naar hem als “de gevaarlijkste Chileen ter wereld”. Hij zou betrokken zijn bij de Amsterdamse mocromaffia waar het OM al langere tijd onderzoek naar doet.

Na een gewelddadige schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 is het geweld bij de mocromaffia geëscaleerd. Tientallen mensen werden vermoord. Het geweld zou voortkomen uit conflicten over cocaïnesmokkel.