Jeffrey Hoogland pakt goud op 1 km tijdrit

Jeffrey Hoogland heeft goud gepakt op de 1 kilometer tijdrit tijdens het Europees Kampioenschap baanwielrennen in Berlijn. De 24-jarige baanwielrenner uit Nijverdal was in de finale met een tijd van 1.00,700 net iets sneller dan de Duitser Joachim Eilers (1.00,733). De Fransman Quentin Lafargue zette een tijd neer van 1.00,906 wat goed was voor brons.

In de kwalificatie was Lafargue sneller dan Hoogland, maar die kon in de finale het hoge tempo langer vasthouden. Vrijdag veroverde Hoogland ook al een medaille. Toen pakte hij zilver op de sprint.

Tegenover de NOS liet de baanwielrenner weten dat hij zo kapot was na zijn race dat hij niet eens kon juichen:

“Ik voelde me verlamd, ik kon niets meer. Ik hoorde de mecanicien en de verzorger zeggen dat ik Europees kampioen was, maar ik zat zo stuk. Ik kon niks doen.”

Wild pakt zilveren medaille

Later op de avond pakte Kirsten Wild de zilveren medaille op het nummer omnium. De 35-jarige baanwielrenster begon als tweede aan het afsluitende vierde onderdeel van het omnium en kon tijdens deze puntenkoers de Britse Katie Archibald niet meer passeren.