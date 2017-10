Een debuut dat onwaarschijnlijk leek

Het was een open sollicitatie naar een werkgever uit een ver verleden. „Ik ben niet meer dezelfde coureur als tien jaar terug”, had Brendon Hartley tegen teamadviseur Helmut Marko van Red Bull gezegd. „Dus als er zich ooit een mogelijkheid aandient, ben ik er klaar voor.” Marko zei wat de meeste bazen in zo’n situatie zouden zeggen: oké, staat genoteerd. Drie maanden stilte volgden, waarna Hartley uit het niets een telefoontje kreeg.

De Nieuw-Zeelander neemt in Austin voor één race plaats in de auto van Red Bull-dochter Toro Rosso. Doordat Carlos Sainz vervroegd naar zijn nieuwe team Renault ging en Pierre Gasly de race liet schieten omdat hij nog kampioen kon worden in het Japanse Super Formula-kampioenschap, kwam er een plek vrij. Het wordt een debuut in de Formule 1 dat hij met zijn 27 jaar al bijna uit zijn hoofd had gezet. Dan ben je als debutant ook al aardig op leeftijd, laat staan voor een team dat normaal pronkt met jonge coureurs.

Brendon Hartley tijdens de persconferentie:



Juniorenprogramma Red Bull

Beter nog: hij was één van die jonge coureurs. In 2006 werd hij onderdeel van het juniorenprogramma van Red Bull, maar dichter bij de Formule 1 dan in de rol van test- en reservecoureur kwam hij niet. In 2010 moest hij het programma verlaten. „Ik kon blijkbaar niet met de druk omgaan”, zei hij donderdag tijdens de persconferentie in Austin. „Ik vond het niet meer leuk.”

Het duurrijden in het Endurance Championship gaf een nieuwe impuls aan zijn carrière. In 2012 maakte hij zijn debuut in de 24 uur van Le Mans, uitkomend in de LMP2-klasse, onder de koningsklasse LMP1. Daarin maakte hij in 2014 zijn debuut voor Porsche in een team met Timo Bernhard en oud-F1-coureur Mark Webber. In 2015 werd dat team tweede in de prestigieuze race in Le Mans, maar won het drietal het kampioenschap. Dit jaar wonnen Hartley en Bernhard samen met Earl Bamber, die Webber had vervangen, de 24 uur van Le Mans. Ze gaan bovendien aan de leiding in het kampioenschap.

‘Hij verdient het’

De keuze van Toro Rosso is verrassend, maar Hartley verdient deze tweede kans als geen ander, zei zijn vriend en oud-teamgenoot bij de junioren Daniel Ricciardo tegen Motorsport.com. „Hij was er bijna en is toen bijna in het dal beland, reed rond in oude auto’s om maar te blijven racen, omdat hij daar zo gek op is. Hij had net zo makkelijk terug naar Nieuw-Zeeland kunnen gaan toen Red Bull hem liet vallen en kunnen zeggen: ‘het is klaar, ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet’. Maar hij is blijven doorgaan.”

Toro Rosso heeft geen verwachtingen uitgesproken, zei Hartley. Niet voor deze race, niet voor een eventuele toekomst bij het team. Sommige leden van het team had hij pas die dag ontmoet, de dag ervoor werd zijn stoeltje op maat gemaakt. „Op sommige vlakken ben ik misschien niet goed voorbereid, maar ik wil het zo goed mogelijk doen.”

Hij krijgt meteen een nieuwe motor in zijn auto, maar daardoor zal hij zondagavond wel achteraan starten. Ergens is dat ook wel symbolisch.