Duitse wijn wordt beter

Laat het volgens Trump dan niet door de verandering van het klimaat komen. Feit is wel dat Californië kamerbreed in brand stond. En de wineries werden niet ontzien. Een liveblog van een Amerikaans wijnmagazine heeft mij van minuut tot minuut op de hoogte gehouden. Er waren brandhaarden in Sonoma, Napa en Mendocino County. Bij het ene wijnbedrijf zijn dodelijke slachtoffers gevallen. Bij een ander bleef de schade beperkt tot de ontvangst- en proefruimte. Het exclusieve Stags’ Leap zag meer dan honderd jaar wijngaarden in rook opgaan. Ook werd melding gemaakt van beangstigende collateral damage: het vuur had binnen twee dagen al meer CO2-uitstoot veroorzaakt dan alle auto’s in Californië in een jaar produceren.

Ook in Europa zuchten wijnproducenten onder de gevolgen van klimatologische extremen. Door met name late vorst en een zeer droge zomer noteerden de drie grootste wijnproducerende landen ter wereld over 2017 beduidend lagere opbrengsten. Italië maakte 20 procent minder wijn, Frankrijk 18 en Spanje 15. Sinds het begin van de jaren tachtig is er nog nooit zo weinig geproduceerd in Europa. Ook Duitsland produceerde 12 procent minder. Toch kreeg ik tijdens een presentatie van hun jaarcijfers, afgelopen week op de Duitse ambassade, het bericht dat het Verband Deutscher Weinexporteure het glas meer dan halfvol ziet. De nadruk zal niet meer liggen op de ultragoedkope wijnen waar het land groot mee is geworden. Het veranderende drinkgedrag wereldwijd (minder maar beter) plus een moordende concurrentie aan de onderkant van de markt leidden tot een gründliche bijsturing richting kwaliteit. Zodoende kan hun tweede exportland – en dat zijn wij – zich opmaken voor de betere Duitser. Jumbo verkoopt voor slechts 5,99 euro Sankt Anna 2015, een smakelijke, kordate en oprechte Spätburgunder uit de Pfalz. Snel nog wat kopen voor dit geld voordat het Verband besluit zulke wijnen niet meer uit te voeren.