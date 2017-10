De verliezer haakt na zondag even af

Rukwinden trekken langs de Kuip, buien vallen op het machtige veld. Het najaar barst los, als de hoogmis wacht. Gure omstandigheden worden voorspeld voor zondagmiddag, Feyenoord tegen Ajax. Windkracht vijf, veel regen, graad of elf. Aftrap half drie.

Klassieker op een klassiek tijdstip, in een oer-Hollands decor.

De belangen zijn groot, op een kwart van de competitie. Wie verliest, kan op acht punten komen van koploper PSV – beide clubs hebben nu vijf punten achterstand. „Of je doet mee, of je haakt even af”, zegt aanvoerder Karim El Ahmadi vrijdag in de Kuip. Bij een gelijkspel verliezen beide in zekere zin.

Het wordt geen dag voor mooiweervoetballers. Een fysieke slag wacht. Feyenoord zal „er bovenop klappen”, zegt El Ahmadi. „Dat hoort bij die wedstrijd.” Als Feyenoorder won hij nog nooit van Ajax in de eredivisie.

Power, energie, overrompeling – het zijn de elementen waar dit Feyenoord het van moet hebben.

Daar ligt mogelijk de sleutel zondag. Kan Feyenoord – zo snakkend naar een zege op de rivaal, de laatste in de competitie was in 2012 – Ajax klem zetten met een combinatie van duelkracht en verzorgd veldspel?

„Natuurlijk kun je tactisch gezien ook het verschil maken, maar dit soort toppers worden vaak beslist hoe je zo’n wedstrijd ingaat”, zegt Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst. „Hoe graag je hem wilt winnen, hoe je de duels aangaat.”

Hij denkt Ajax te kunnen aftroeven op fysieke kracht, met het gif van mannetjesputters El Ahmadi, Tonny Vilhena en Sofyan Amrabat.

Individuele klasse en het voetballende vermogen noemt hij Ajax’ sterkste punten. Afgezet tegenover zijn eigen team: „Wij hebben een ploeg die dat ook kan, aan de bal goed zijn. In combinatie met strijd en passie moeten wij van Ajax kunnen winnen.”

Het worden man-tegen-mangevechten. El Ahmadi-Ziyech, Haps-Neres, Jørgensen-De Ligt, St. Juste-Huntelaar. Qua lichaamslengte doen de ploegen weinig voor elkaar onder. Feyenoord had dinsdag tegen Sjachtar Donetsk een team met een gemiddelde lengte van 1.83 meter, waar dit bij Ajax 1.82 meter was in het duel tegen Sparta zaterdag.

Feyenoords achilleshiel is het hart van de defensie door blessures van Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia en Sven van Beek. Die laatste was net weer terug na bijna anderhalf jaar, maar botste dinsdag tegen ploeggenoot Jean-Paul Boëtius. Mogelijk krijgt de kwetsbare Kevin Diks een plek in het centrum.

Een andere optie is de 17-jarige jeugdspeler Lutsharel Geertruida, die zomaar zijn debuut kan maken. „Ik zou het wel aandurven, als het echt nodig is”, zegt Van Bronckhorst. „Het is de komende 24 tot 48 uur afwachten hoe het er met de andere jongens voor staat. We hebben hem niet voor niks bij de selectie gehaald.”

De laatste Klassieker was in april in de Arena, het was een wervelende Ajax-show. Andere tijd, met Ajax in aanloop naar de Europese krachttoer, met toen nog Peter Bosz als coach. Het was opjagen, vastbijten en niet meer loslaten. Een beetje zoals Feyenoord het zondag hoopt te doen.