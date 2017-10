‘Zo’n kraam, dat blijft voor mij de essentie’

De ene dag is de directeur van LinkedIn Benelux nog voor zaken in Brussel, de andere staat hij op de kermis in Amsterdam-Noord. Marcel Molenaar (48) beent met z’n zoons langs botsauto’s en trampolines – neonlichten knipperen, getoeter overstemt discomuziek uit vervlogen tijden.

Bij de popcorn en suikerspinnen raakt hij aan de praat met kraamhoudster Daisy. Hij vertelt dat hij op z’n twaalfde ook suikerspinnen draaide. „Écht? Bij wie?” vraagt ze. Molenaar graaft in zijn geheugen („het was in de jaren 80”): de kraam stond vooral aan de Lijnbaan in Rotterdam. Gerund door een 25-jarige sjacheraar. „Die jongen liet mij vaak alleen terwijl hij zelf in de supermarkt ging werken.” Op zijn naam kan hij niet meer komen.

Glazen machine

Op ons verzoek stapt hij de kraam in, waar Daisy het ambacht voordoet. Kinderen kijken toe hoe ze met een stok door de draaiende trommels roert – gesmolten suiker danst door de lucht. Molenaar volgt, maar zijn slierten haperen.

„Het is lastig, zo veel jaar later,” zegt Molenaar naderhand, zittend op een bankje vlakbij de kraam. Zijn roestige techniek compenseert hij met levendige herinneringen. „Ik zwierf eens over de braderie, en was gefascineerd door de suikerspinmachine.” De sjacheraar vroeg of hij even op z’n kraam wilde letten. „Voor ik het wist, stond ik er zelf achter.”

Een jaar lang reisde hij op zaterdagen braderieën en vlooienmarkten in Zuid-Holland af. Naast de suikerspinnen verkocht hij ook popcorn, die hij op woensdagmiddag bij de ouders van zijn baas thuis klaarmaakte („in zo’n glazen machine, die ze ook in bioscopen hebben”).

Vragen staat vrij

Het was daar dat Molenaar in aanraking kwam met de wereld van sales en marketing. Zo liep hij bij het opbouwen van de kraam een nabijgelegen winkel binnen om „wat stroom te lenen” voor de suikerspinmachine. Als dank gaf hij bonbons of popcorn. „Zo leerde ik: vragen staat vrij. We regelden alles ter plekke. Voor de lunch ruilden we zelfs suikerspinnen voor broodjes.”

Pas echt stond hij met zijn oren te klapperen in de Spaanse Polder bij Rotterdam, waar een groothandel voor kermisartikelen was. „Wat we inkochten voor een dubbeltje, verkochten we op de braderie voor een gulden. Met deze business was echt geld te verdienen.”

Een jaar later vertrok hij naar de middelbare school. Hij kreeg een ander leven, verloor de suikerspinnen uit het oog. Maar de passie voor marketing en sales bleef. Na een studie communicatiewetenschappen en marketing werkte hij onder meer voor bedrijven als IBM en MailMedia. In 2012 werd Molenaar als ‘Head of Marketing Solutions’ verantwoordelijk voor de advertentie-inkomsten van LinkedIn Benelux, waarvan hij sinds 2015 ook directeur is.

Maar hoe chic dat ook klinkt, uiteindelijk is marketing volgens Molenaar niets minder dan het ruilen van geld tegen andere diensten. Vanaf het houten bankje wijst hij naar de suikerspinnen. „Zo’n kraam, dat blijft voor mij de essentie.”