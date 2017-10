Zo corrigeer je iemand op positieve wijze

Vertaal langetermijndoelen bijvoorbeeld naar concrete wekelijkse acties. Nog beter: vraag medewerkers om dit zelf te doen. Zonder duidelijke doelen is het lastig corrigeren. Met zelf geformuleerde actiepunten is bijsturen vaak helemaal niet nodig.

Bespreek met medewerkers op welke momenten en op welke wijze je complimenten zult geven en ook hoe je zult bijsturen. Tip: wacht niet te lang, maar doe het frequent, zodat je in de regel over kleine problemen en kleine correcties spreekt met elkaar. Zo maak je de drempel om bij te sturen een stuk lager.

Een regel uit de opvoedkunde en ook nuttig voor wie streeft naar een positieve werksfeer. Het probleem met sommige leidinggevenden is dat je ze alleen hoort en ziet wanneer er iets misgaat. Maar advies krijgen van zo iemand leidt hooguit tot afweerreacties. Om te zorgen dat hun tips gehoord en gebruikt worden, moeten leidinggevenden – vooraf – werken aan een normale collegiale relatie.

Gebruik een waarderende aanpak

Een deelnemer aan een paneldiscussie zei: „Ik voer iedere maand één-op-één gesprekken met iedereen in mijn team. Tijdens zo’n gesprek komt er van alles aan de orde. Ik laat in de eerste plaats duidelijk weten wat er goed gaat. En ik bespreek op welk gebied ze volgens mij nog méér in hun mars hebben. Daar maak ik ook concrete afspraken over.”