Lelijke drift

Naam: Roberta Petzoldt (33)

Beroep: kunstenaar

‘Ik stond te kijken naar een sperwer in de boom, op mijn lievelingsplek in het Kralingse Bos. Die man had ik al gezien. Ik draaide me om om te kijken waar hij was. Hij stond vlak achter me met zijn lul uit zijn broek. Ik begon tegen hem te schreeuwen, waar ik in het verleden altijd veel succes mee had gehad bij ongure types, maar hij bleef me onbewogen aankijken. Dat maakte me razend en ik haalde naar hem uit. Toen greep hij mij vast, tilde me op, sleurde me naar de bosjes. Op dat moment sloeg mijn haat om in doodsangst. Ik bleef door schreeuwen en vechten. Ik voelde me een stem in de woestijn. Hoe weet ik niet, maar ik heb me uit zijn greep weten te ontworstelen en ben weggerend.

„De man is opgepakt. Altijd in die buurt viel hij mensen lastig. Ik krijg soms een brief over zijn hoorzittingen. Ik vind het triest voor hem dat zijn leven gereduceerd is tot die lelijke drift.”

De omvang van Me too wijst volgens mij uit dat de mensheid als geheel kampt met een verstoorde relatie met seksualiteit. Vroeger groeiden mensen op met zonde en schaamte, vandaag de dag met harde porno. Extremen waar het hart ontbreekt.

„Ik vertel dit verhaal niet omdat ik erkenning wil als slachtoffer. Ook niet omdat ik mannen onder hun neus wil wrijven hoe slecht hun sekse is. Me too betekent voor mij: ‘Ik heb hier ook ervaring mee. Laten we het erover hebben, laten we het helen.’”