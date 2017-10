Wonen in een voormalige schaapskooi

Rijtje „Boris, Feline, Ruby, Koshka, Tisha en Tygo.” Zo heten de katten van kunstenaar Ila Ramdane („mijn leeftijd noem ik nooit”). Op de foto staat alleen Tygo, de andere katten moeten nog aan hem wennen. „Hij en Tisha zijn nieuw.” In de schilderijen en collages die Ramdane maakt, spelen katten vaak de hoofdrol. „Het zijn leuke huisgenoten, met hun eigen gekke manieren.” Wanneer ze thuiskomt, staan de katten in een rijtje bij de deur. „In die volgorde moet ik ze aaien, anders komt er ruzie.”

Dochter Ramdanes dochter Latifa Groen (met de groene sneakers) woont nog thuis. „Ze heeft hier een mini-appartementje.” Groen heeft asperger. „Ze heeft een enorm verstand, net een encyclopedie. Maar ze is emotioneel gezien tussen de twaalf en vijftien.” Als ze iets heeft meegemaakt, kan ze dat tien keer herhalen.

Mint „Toen we het huis hadden opgeknapt, kregen we complimenten van de buurt”, zegt Ramdane. De monumentale woning in Hilversum is een voormalige schaapskooi. „De overleveringsdocumenten gaan terug tot 1605.” Ramdane wil haar huis zoveel mogelijk in stijl houden. „Al moet ik zeggen dat de balken olijfgroen horen te zijn. Toen wij het kochten, was het verbleekt tot mintgroen en dat vond ik zo mooi dat ik het zo heb gelaten.”

Stenen Rechts van de commode hangt een kunstwerk van bruinkleurige schelpen en een zeester. Op de plank boven de haard liggen halfedelstenen.

Meenemen bij brand? „M’n katten en gedichten.”

Van Ikea? „Je kan beter vragen: wat niet? Dan zou het antwoord zijn: de bank, de commode en het bureau.”