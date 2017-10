Vroeger vertrek Schiphol-baas

De vakantiedrukte komende zomer wordt niet in zijn schoenen geschoven. En als de opening van Lelystad Airport begin 2019 vertraging oploopt, dan ligt het ook niet aan hem.

Vrijdag maakte Jos Nijhuis bekend dat hij begin volgend jaar „het stokje overdraagt” als topman van de Schiphol Groep. Het aangekondigde vertrek komt als een verrassing. Nijhuis verlengde zijn contract vorig jaar nog tot begin 2019.

Nijhuis schrijft dat hij weliswaar de „intentie” had om zijn contract volledig uit te dienen, maar „dat het om meerdere redenen goed is” om zijn taken al begin volgend jaar aan een opvolger over te dragen. De nieuwe topman kan dan namelijk van meet af aan invulling geven aan de plannen van het nieuwe kabinet.

Nijhuis (60) is een kruidenierszoon uit Utrecht. Hij werkte zich via mavo, havo, heao en een accountantsopleiding op tot topman van accountantsreus PwC. In 2009 trad hij aan als bestuursvoorzitter van Schiphol. Onder zijn leiding groeide Schiphol hard. Het aantal passagiers steeg van 46 miljoen naar 63,6 miljoen.

Naast de hoon van Schiphol-omwonenden, kwam Nijhuis de laatste jaren ook uit andere hoek onder vuur. Begin 2015 ontstond een politieke rel over zijn salaris, toen bleek dat hij 9 ton had verdiend dankzij een bonus van 95 procent van zijn vaste salaris. Nijhuis bleef er onverstoorbaar onder. „Ik kan mijn salaris uitstekend voor mezelf verantwoorden. Ik vind het geen exorbitante beloning.”

En hoewel toezichthouder ACM onlangs nog constateerde dat de relatie tussen Schiphol en KLM ‘te innig’ is, lag Nijhuis geregeld overhoop met KLM-topman Pieter Elbers. Die verweet Nijhuis de drukte op Schiphol en vond dat hij niet genoeg op de groei anticipeerde, te veel maatschappijen lokte die niet bijdragen aan Schiphols wereldwijde bestemmingennetwerk en dat Nijhuis te veel gericht was op commerciële activiteiten als parkeergarages en winkels.

Het vroege vertrek betekent dat Nijhuis het traject (inclusief maatschappelijke verzet) naar de opening van Lelystad Airport (begin 2019 niet verder meemaakt. Onlangs nog bleek dat de berekeningen over de toekomstige geluidsoverlast rond Lelystad niet klopten. Het verplaatsen van vakantieverkeer naar Lelystad Airport (eigendom van Schiphol) was een van Nijhuis’ speerpunten.

Met Nijhuis vertrekt ook zijn typische humor. „Laten we oppassen met zwartepieteren”, zei Nijhuis bij de opening van een vertrekhal dit voorjaar, knipogend naar de voornaam van zijn KLM-criticus Elbers.