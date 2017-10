Verstappen blijft tot eind 2020 bij Red Bull

Max Verstappen rijdt nog tot en met het seizoen 2020 voor het Red Bull Racing-team. De Nederlandse Formule 1-coureur en zijn werkgever maakten vrijdagmiddag gelijktijdig bekend dat hij zijn contract heeft verlengd. Met de aankondiging komt voorlopig een einde aan de geruchtenstroom die Verstappen aan Mercedes of Ferrari koppelde.

Afgelopen jaar kwam het huwelijk tussen Verstappen en het Brits-Oostenrijkse Red Bull flink onder druk te staan. Eerst doordat de Red Bull-bolide een stuk langzamer bleek dan gehoopt. Daarna door een lange reeks betrouwbaarheidsproblemen, met name aan de Renault-motor achterin Verstappens auto. Liefst vijf keer viel de 20-jarige coureur uit door een technisch probleem. Dat kostte Verstappen veel punten, en waarschijnlijk een aantal podiumplaatsen.

Verstappen uitte in de media geregeld zijn frustratie over alle materiaalpech. Zijn huidige overeenkomst met Red Bull loopt nog tot eind volgend jaar, daarna zou Verstappen op de markt komen. Een transfer naar Ferrari of Mercedes, die dit jaar hun zaakjes beter op orde hebben dan Red Bull, leek een reëel toekomstbeeld.

De laatste Grands Prix heeft Red Bull echter een stijgende lijn te pakken. Verstappen kwalificeerde zich als tweede in Singapore, won in Maleisië zijn tweede Grand Prix en finishte als tweede in Japan. Het gat met Mercedes en Ferrari lijkt grotendeels gedicht. Die ontwikkeling zal een geruststelling zijn geweest voor Verstappen, die er geen geheim van maakt een auto te willen waarmee hij kampioen kan worden.

‘Tweede rijder? Dan stop ik liever’

Dat hij na een overstap waarschijnlijk een topcoureur als Lewis Hamilton (Mercedes) of Sebastian Vettel (Ferrari) als teamgenoot zou krijgen, zag Verstappen bovendien niet zitten. “Zij zullen niet op mij zitten te wachten als ploeggenoot. En als ik iets niet wil, is ergens als tweede rijder gaan rijden. Dan stop ik liever”, zei Verstappen deze week. Het maakte een contractverlenging bij Red Bull weer iets waarschijnlijker.

Verstappen won bij zijn debuut voor Red Bull, vorig jaar in Spanje. Het was de eerste zege ooit voor een Nederlandse Formule 1-coureur. In 2015 maakte Verstappen zijn entree in de Formule 1 bij Red Bulls dochterteam Toro Rosso. “Red Bull heeft altijd zijn vertrouwen in mij getoond”, zegt Verstappen. “Ik ben heel blij dat ik bij het team kan blijven, en hoop dat we in de toekomst nog veel successen zullen boeken.”

Komend weekend rijdt Verstappen met Red Bull de Grand van de Verenigde Staten. Hij staat zesde in het wereldkampioenschap met 111 punten. Dat zijn er 81 minder dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, en 195 minder dan leider Lewis Hamilton.