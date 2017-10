Twitter gaat harder optreden tegen giftige tweets

Twitter gaat strenger optreden tegen ‘giftig’ materiaal op zijn netwerk. De dienst introduceert nieuwe gedragsregels tegen onder meer het verspreiden van ongewenste naaktbeelden, haatzaaien en het verheerlijken van geweld.

De nieuwe regels volgen na een serie tweets van Twitter-baas Jack Dorsey, begin vorige week. Hij stelde dat het bedrijf niet genoeg doet om zijn gebruikers te beschermen. Later in de week werden meer details bekend dankzij technologietijdschrift Wired en persbureau AP.

Volgens Dorsey heeft Twitter de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het beteugelen van haat en misbruik op zijn van nature open en anoniem toegankelijke netwerk. Maar de topman bevestigde de zorgen van veel gebruikers dat Twitter niet streng genoeg is tegen het misbruik. Critici vrezen echter dat de nieuwe regels de vrijheid van meningsuiting gaan beperken.

Het verspreiden van ongewenst gedrag wordt gezien als het grootste en tegelijkertijd moeilijkste probleem van Twitter. Misbruik zorgt dat gebruikers afhaken – het aantal actieve gebruikers per maand, 328 miljoen wereldwijd, groeide in het tweede kwartaal van 2017 voor het eerst niet; in de VS nam het aantal zelfs af. Misbruik door gebruikers is bovendien slecht voor de inkomsten van het beursgenoteerde bedrijf; het schrikt adverteerders af en het verontrust beleggers.

Wired en AP baseren hun berichtgeving op een gelekte e-mail van Twitter aan zijn Trust & Safety Council, een groep externe organisaties die Twitter adviseren over beleid tegen misbruik.

Wat verandert er?

Twitter past de gedragsregels onder meer aan om mensen te beschermen van wie, onwetend of ongewenst, naaktfoto’s worden verspreid via Twitter, of die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie.

Het bedrijf belooft nu dat het onmiddellijk én permanent elk account verwijdert dat ongewenste naaktbeelden verspreid; niet alleen expliciete blootfoto’s maar ook minder expliciet, maar ongewenst seksueel getint materiaal. Voorheen werden daders slechts tijdelijk verbannen van het netwerk.

Zo gebruiken Twitteraars met een wit superioriteitsgevoel de melk-emoji als symbool voor hun ideeën. Foto Twitter/Richard Spencer

Twitter meldde ook dat het nieuwe actie onderneemt tegen ‘haatsymbolen’ en dergelijke beelden. Dat is niet eenvoudig, stelde persbureau AP vorige week. Het hakenkruis is eenvoudig (automatisch) te herkennen als haatsymbool. Maar wat moet Twitter bijvoorbeeld met het beeld van Pepe the Frog, vroeg AP zich af. De cartoonkikker wordt gebruikt als symbool van de alt right-beweging die bekend staat om zijn racistische en vrouwonvriendelijke denkbeelden. De melk-emoji wordt volgens AP ook gebruikt als trots symbool van white supremacists.

Twitter onderneemt al actie tegen directe bedreigingen. Het bedrijf zegt dat het ook gaat optreden tegen tweets die geweld verheerlijken of vergoelijken.

Critici waarschuwen dat de uitgebreide serie (soms concrete, soms minder concrete) maatregelen ten koste gaan van de anonimiteit van de dienst. Die wordt gebruikt door haatzaaiers en vrouwenpesters, maar ook door mensen en groeperingen die worden onderdrukt en via Twitter van zich laten horen.

Toen Twitter, stelt Wired, de eer kon opeisen voor zijn bijdrage aan revolutionaire politieke bewegingen als de Arabische Lente, klopte de directie zich op de borst voor zijn liberale standpunt ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting. „Maar nu liggen de zaken wat moeilijker”, stelt Wired. „Twitter biedt steeds meer onderdak aan pesters, bedreigers, nazi’s, propaganda verspreidende bots, IS-recruiters en dreigementen met een nucleaire oorlog.” De naam van president Trump, Twitters meest besproken gebruiker, noemt Wired niet, maar de hint is duidelijk.