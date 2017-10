‘Turkse rechter: laat hongerstaker vrij’

De Turkse basisschooldocent Semih Özakça, die sinds 9 maart in hongerstaking is vanwege zijn ontslag, moet van de Turkse rechter worden vrijgelaten. Dat meldt de Turkse krant Hürriyet vrijdag. Zijn bondgenoot, universitair docent Nuriye Gülmen die ook in hongerstaking is, blijft vastzitten.

De twee docenten werden in mei gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie. De autoriteiten vreesden dat hun publieke hongerstaking voor massaprotesten zou zorgen, waarop Özakça en Gülmen werden opgepakt. De twee verloren hun baan omdat ze verdacht werden banden te hebben met Fethullah Gülen, die volgens de autoriteiten in Ankara achter de mislukte couppoging van 2016 zit.

Özakça moet een enkelband dragen als voorwaarde voor zijn vrijlating. Gülmen werd eind september gedwongen overgeplaatst naar de intensive care van een ziekenhuis, waar ze ook voedsel en medische zorg bleef weigeren. Ze zou in het half jaar hongerstaking 18 kilo zijn afgevallen.

De twee docenten werden in mei opgepakt, als onderdeel van een grote arrestatiegolf: Turkije ‘pleegt professionele destructie op massale schaal’

In de maanden na de couppoging hebben de Turkse autoriteiten een zuiveringsoperatie doorgevoerd in het land. Iedereen die ervan verdacht werd banden te hebben met Gülen werd opgepakt, gearresteerd of op een andere manier uitgesloten. Naar schattingen raakten zo’n 140.000 Turken op deze manier hun baan kwijt. Ongeveer 50.000 mensen werden gearresteerd.