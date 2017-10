Op een doordeweekse avond zit ik in een tram richting Amsterdam Centraal de krant te lezen. Duurde de rit nog maar langer dan twintig minuten want hoe vaak kan ik, vader van twee, fulltimer, rustig mijn NRC lezen? Maar nu moet ik er echt uit. Plots herinner ik me hoe blij ik was wanneer ik als student een achtergelaten krant vond. Mijn krant blijft achter voor de gelukkige vinder, besluit ik. Wanneer ik opsta en uitcheck vraagt een jonge vrouw mij of ik daadwerkelijk van plan ben mijn troep daar voor anderen achter te laten.

