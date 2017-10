Top Tata Steel Nederland in verzet tegen fusieplan

De directie van Tata Steel Nederland is het oneens met de voorgenomen fusie tussen de staaltak van het Duitse ThyssenKrupp en Tata Steel Europe. Ze eist dat de Nederlandse tak binnen de joint venture zelfstandig blijft, met een eigen boekhouding, en een eigen bestuur en raad van commissarissen. Uit de plannen voor de joint venture, die de directie naar eigen zeggen pas „na herhaaldelijk aandringen” heeft gekregen, blijkt dat de Nederlandse tak haar zelfstandigheid zal verliezen.

Verouderde fabrieken

Dat wil de directie, die niet betrokken is bij de fusiebesprekingen, pertinent niet. IJmuiden is één van de best renderende fabrieken binnen de te vormen joint venture. Straks horen de verouderde fabrieken van Tata Steel in Groot-Brittannië er ook bij. „Geld dat het bedrijf zelf verdient, moet in IJmuiden kunnen worden geïnvesteerd”, schrijft de directie in een persbericht. In IJmuiden moet bovendien de volledige keten van de staalproductie blijven, vindt de directie, en niet slechts een deel, zoals de plannen zouden suggereren.

De directie maakt zich daarnaast zorgen over de schulden die op de balans van de Nederlandse tak zullen komen.

De top in IJmuiden sluit zich met het verzet aan bij de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland. Dat is opmerkelijk. Doorgaans steunen lokale directies de plannen van hogerhand.

De ondernemingsraad van Tata Steel Nederland heeft zich vanaf het begin af aan fel verzet tegen een mogelijke joint venture. De ondernemingsraad vreest dat het totale banenverlies bij Tata Steel en ThyssenKrupp – nu geschat op 4.000 - veel hoger zal uitpakken. Bovendien vreest de raad dat beloofde investeringen in de fabrieken in IJmuiden uitgesteld of afgeblazen worden.

Protesteren

Ook in Duitsland is er veel weerstand tegen de voorgenomen fusie. Eind vorige maand gingen duizenden staalarbeiders in Bochum de straat op om te protesteren tegen de plannen.

Analisten zien daarentegen wel allerlei voordelen van een joint venture. Consolidatie en sluiting van slechtlopende fabrieken is noodzakelijk wegens de mondiale overproductie van staal, vinden ze. Het zijn dezelfde argumenten die ook de topmannen van Tata en ThyssenKrupp gebruiken om hun voorgenomen fusie te motiveren. De route der zelfstandigheid kost op den duur nog veel meer banen, waarschuwde ThyssenKrupp-topman Heinrich Hiesinger bij de bekendmaking van het fusie-akkoord.