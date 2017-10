Tientallen doden bij aanslag Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag vrijdag in een moskee in Kabul zijn vrijdag tientallen doden gevallen. Een veiligheidsfunctionaris laat tegenover persbureau Reuters weten zeker dertig lichamen gezien te hebben. Over het aantal gewonden is nog niets bekend.

De aanslag vond plaats in de Imam Zaman moskee, die staat in de overwegend shi’itische wijk Dasht-e-Barchi in het westen van de Afghaanse hoofdstad. Shi’ieten in het land zijn een religieuze minderheid die vaak het doelwit zijn van aanslagen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Eerdere aanslagen

Bij een explosie in een shi’itische moskee in de West-Afghaanse stad Herat vielen begin augustus nog 29 doden en 64 gewonden. In totaal zijn er dit jaar al zeker 84 shi’ieten gedood in Afghanistan en raakten er 194 gewond bij aanvallen op onder meer moskeeën, aldus Reuters dat zich baseert op een VN-rapport dat deze week werd gepubliceerd.