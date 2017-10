‘Ten minste zestien Egyptische agenten gedood’

Bij een huiszoeking in het westen van Egypte zijn ten minste zestien agenten om het leven gekomen. Dat zeggen twee veiligheidsofficieren tegen persbureau Reuters. Het is zeer waarschijnlijk dat het dodenaantal nog verder zal oplopen. Zeker acht agenten raakten gewond.

De autoriteiten waren op vrijdag bezig met een klopjacht naar leden van de groep Hasm in een uitgestrekt woestijngebied. Deze radicale beweging heeft meerdere aanslagen gepleegd in de omgeving van de hoofdstad Kairo. Zij hebben het vooral gemunt op rechters en politieagenten.

‘Hasm is de militante tak van de Moslimbroederschap

Volgens de bronnen binnen de Egyptische veiligheidsdienst gebruikten de militanten ook explosieven bij de aanval op de agenten. Egypte beschouwt Hasm als de militante afdeling van de Moslimbroederschap. Deze omvangrijke politieke- en sociale beweging werd in 2013 verboden nadat president Mohammed Morsi was afgezet. De Moslimbroederschap ontkent dat ze banden onderhouden met Hasm.

Onder bewind van huidig president Abdel Fattah el-Sisi zijn er honderden agenten en soldaten omgekomen in de strijd tegen islamistische groepen. Vooral in het noordelijke gedeelte van de Sinaïwoestijn is het zeer onrustig. Lokale bewegingen die zich hebben aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS) proberen hier grondgebied te veroveren. Begin september werden nog achttien agenten gedood.