‘Te weinig middelen om fraude met pgb tegen te gaan’

Zorgkantoren hebben te weinig middelen om fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) aan te pakken. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijdag na onderzoek. De zorgkantoren kennen het budget toe aan de pgb-houders en zijn verantwoordelijk voor het terugvorderen van verkeerd besteed pgb-budget.

Maar volgens de NZa hebben de zorgkantoren te weinig mogelijkheden om in te grijpen bij verdachte signalen. Zo kunnen de kantoren fraudeurs niet verbieden hun zorg opnieuw aan te bieden. De kantoren kunnen de patiënt alleen adviseren zorg ergens anders in te kopen. Ook kunnen ze geen informatie opvragen bij zorgaanbieders omdat die niet verplicht zijn om gegevens te delen met de kantoren.

Volgens de NZa moet hier verandering in komen. De toezichthouder vindt dat zorgaanbieders die in de problemen zijn gekomen vanwege bijvoorbeeld fraude of faillissement niet zonder meer opnieuw de markt mogen betreden. Ook moeten zorgaanbieders verplicht worden om informatie te delen met de zorgkantoren. Volgens de NZa erkent het ministerie van Volksgezondheid het probleem en onderzoekt het welke veranderingen er mogelijk zijn.

Hoe moeilijk is het om een pgb aan te vragen? Bekijk onze animatie:

Problemen

Fraude met het persoonsgebonden budget is al jaren een probleem. Om fraude tegen te gaan veranderde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) de regels in 2015. Sindsdien krijgt de patiënt niet meer zelf het geld om zorg in te kopen, maar wordt het overgemaakt aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de declaraties vervolgens betaalt.

Deze reorganisatie zorgde voor veel problemen. Het nieuwe systeem bleek complex, foutgevoelig en gebruiksonvriendelijk. Om de problemen te verhelpen beloofde Van Rijn in februari een nieuwe publieke organisatie op te tuigen en een gebruiksvriendelijke website op te zetten. Eind augustus bleek dat deze website er voorlopig niet komt.