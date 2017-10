Tarantino over Weinstein: ik wist genoeg om er meer aan te doen

Regisseur Quentin Tarantino wist jarenlang dat filmproducent Harvey Weinstein zich schuldig maakte aan seksueel wangedrag. In een interview met The New York Times zegt Tarantino dat hij zich nu schaamt dat hij is blijven werken met de filmproducent.

“Ik wist genoeg om meer te doen dan ik heb gedaan”, concludeert de regisseur. “Het waren niet de gebruikelijke geruchten, de gebruikelijke roddels. Het was niet uit de tweede hand: ik wist dat hij een paar van deze dingen gedaan had.”

Een ex-vriendin van Tarantino, Mira Sorvino, vertelde hem onder meer dat de filmproducent ongewenste avances had gemaakt. Ook wist Tarantino dat Weinstein een schikking had getroffen met actrice Rose McGowan vanwege seksueel overschrijdend gedrag.

Tarantino (54) maakte met Weinstein onder meer Pulp Fiction (1994), Kill Bill (2003) en The Hateful Eight (2015).

Regisseur marginaliseerde gedrag Weinstein

De afgelopen weken kwamen tientallen actrices en (voormalige) medewerkers naar buiten die zeiden door Weinstein seksueel geïntimideerd of misbruikt te zijn. De filmproducent zou onder meer onder valse voorwendselen vrouwen naar zijn hotelkamer hebben gelokt. Vervolgens zou hij hen gevraagd hebben om een massage of om te kijken terwijl hij een douche nam. Weinstein is inmiddels ontslagen door The Weinstein Company, het filmbedrijf dat hij samen met zijn broer oprichtte.

Tarantino zegt nu dat hij er niet over nadacht dat er mogelijk een patroon zat in het gedrag van Weinstein. Daarom besloot de regisseur ondanks de verhalen alsnog films met Weinstein te maken. Tarantino zegt daar nu spijt van te hebben.

“Ik heb incidenten gemarginaliseerd. Maar wat ik nu ook zeg, het zal toch klinken als een waardeloos excuus.”

Het is niet de eerste man in de filmindustrie die zich uitspreekt over het Weinstein-schandaal. Eerder op donderdag zei filmster Tom Hanks dat er “geen weg terug” is voor Weinstein. Tegelijkertijd denkt Hanks dat de cultuur van wijdverspreid misbruik van vrouwen in de filmindustrie nu zal gaan veranderen.

Onderzoek naar misbruik

Inmiddels is ook de politie van Los Angeles begonnen met een onderzoek naar Weinstein na een aangifte. Het zou volgens Amerikaanse media gaan om een Italiaans model en actrice die in 2013 verkracht zou zijn door de filmproducent. Het slachtoffer zou al zijn gehoord door de politie. Een vertegenwoordiger van de filmproducent zegt tegen persbureau AP dat Weinstein “aantijgingen van gedwongen seks absoluut ontkent”.

Het schandaal heeft wereldwijd een discussie aangeslingerd over misbruik van vrouwen. Via sociale media worden via de hashtag #metoo verhalen gedeeld over seksueel geweld of seksuele intimidatie.