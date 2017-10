Rotterdam, nu de tweede stad ter wereld met een straatnamenapp

Dat Rotterdam de tweede stad ter wereld is met een straatnamenapp komt door René Dings. René Dings is een van de mannen achter websitebouwer en appmaker Tremani in Delft, hij schreef het boek Over straatnamen met name: Waarom onze straten heten zoals ze heten en hij zit in de straatnamencommissie van Delft. Maar René Dings is Rotterdammer.

Delft was trouwens, niet geheel verwonderlijk, de eerste stad ter wereld met een straatnamenapp.

De Rotterdamse app kwam recentelijk beschikbaar in de appstores van Apple en Google, min of meer tot verrassing van de Rotterdamse straatnamencommissie. Dings: „Nadat we de app voor Delft hadden gebouwd, heb ik de gemeente Rotterdam benaderd, maar kennelijk kwam mijn brief op het verkeerde bureau terecht. Er was geen belangstelling. Door mijn fascinatie voor straatnamen en doordat ik Rotterdammer ben, had zelf behoefte aan zo’n app. Dus toen zijn we die maar zelf gaan maken. Beschouw het als een cadeau aan de stad.”

De Rotterdamse straatnamenapp is gebaseerd op open databestanden die de gemeente online aanbiedt. De app combineert deze gegevens met de stadsplattegrond en de gps-coördinaten. De gebruiker kan zo precies zien waar hij is en er met één vingeraanraking achterkomen waarom de straat heet zoals hij heet. Er zit ook een gewone zoekfunctie in de app.

De naam Cool kwam, zo leert de app, al omstreeks 1280 voor

„Het is wel zaak dat de open data worden onderhouden en bijgewerkt,” zegt René Dings. „Straatnamen van na 2015 zijn nog niet in de app te vinden.”

Met de app in de aanslag struin je zo dwars door de geschiedenis van Rotterdam, de stad die de laatste jaren zo cool werd dat sommigen denken dat je Coolsingel op zijn Engels uitspreekt. De naam Cool kwam, zo leert de app, al omstreeks 1280 voor. Slordige uitspraak levert trouwens ook mooie straatnamen op: Oppert blijkt de verbastering van Nieuwpoort.