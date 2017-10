Sponsor AkzoNobel dumpt schipper

Alsof AkzoNobel nog niet genoeg aan zijn hoofd heeft. Terwijl het verfbedrijf worstelt om het vertrouwen van zijn aandeelhouders terug te winnen na een slopende overnamestrijd eerder dit jaar, is nu ook de sponsoring van de prestigieuze Volvo Ocean Race op een ordinaire knokpartij uitgelopen.

De Ocean Race begint zondag in Alicante. Op de valreep diende vrijdagmiddag achter gesloten deuren een arbitragezaak over het recente ontslag van de 35-jarige schipper Simeon Tienpont door sponsor AkzoNobel. De twee partijen verwijten elkaar contractbreuk.

Uit de zitting bij het Nederlands Arbitrage Instituut kwam vrijdagavond nog geen nieuws. Maar een opvolger van Tienpont, Nieuw-Zeelander Brad Jackson, staat wél al als schipper op de website van de Ocean Race.

Als dat zo blijft is er geen enkele Nederlander meer aan boord van de Akzo-boot. En dat terwijl Akzo zich profileert als „gloednieuw Nederlands raceteam” dat de „bijzondere erfenis van Nederlandse teams die meedoen aan de race voortzet”.

Team AkzoNobel is een van de zeven ploegen die deelnemen aan de Ocean Race, waarbij in acht maanden over de wereld wordt gezeild. Op 30 juni eindigt de zeilrace in Den Haag.

Zakelijk geschil

Schipper Tienpont hoorde vorige week vrijdag dat Akzo hem aan de kant schoof, krap een dag voor de eerste korte opwarmrace in Alicante. Al gaat het formeel niet om het aan de kant schuiven van Tienpont, maar van zijn bv: Steam Ocean Racing . Achter de actie gaat een zakelijk geschil schuil. De bv had zeilers in dienst, moest sponsoring regelen en was verantwoordelijk voor bepaalde organisatorische zaken.

Volgens Akzo functioneerde Tienponts bv niet naar behoren. En dus greep Akzo het roer. Het zou Tienpont nog hebben aangeboden om los van zijn bv als schipper aan te blijven, maar dat zou hij hebben geweigerd. Daarop nam het bedrijf de leiding over, bood de rest van het zeilteam rechtstreeks een contract aan en ging op zoek naar een nieuwe schipper.

De vete draait om geld. Dat was in februari al duidelijk. Toen stonden de twee partijen – respectievelijk voor het eerst sponsor en voor het eerst teamleider – al lijnrecht tegenover elkaar.

Het sponsorcontract gebiedt dat Tienponts bv naast Akzo’s miljoenen zelf óók een bedrag aan sponsoring moest binnenbrengen. Dat lukte niet, en over het waarom daarvan lopen de visies wijd uiteen. In ieder geval werd het contract ontbonden en ontzegde AkzoNobel de zeilers de toegang tot de boot. Noodgedwongen ging Tienpont weer praten met AkzoNobel.

Er kwam een nieuw contract en Akzo pakte het grondig aan. Het schakelde het Britse in sportsponsoring gespecialiseerde pr-bureau Mallory in en plaatste een ervaren Franse zakelijk manager bij Tienponts bv om de schipper te helpen.

Met die ingrepen van bovenaf verbeterde de sfeer niet. Want de vete gaat ook over: kan AkzoNobel een zeilteam managen alsof het een verfdivisie is? Of gelden in de wereld van sport en sponsoring andere regels?

De irritaties lopen in ieder geval op en op. Er is onenigheid over of Tienpont wel genoeg tijd besteedt aan de sponsorverplichtingen die zijn afgesproken. Financiële informatie zou worden achtergehouden en er zijn volgens bronnen forse budgetoverschrijdingen. Op het eind gooit Akzo Tienpont uit de boot.

Of hij het roer nog weet te grijpen blijkt zondag, de Ocean Race begint om 14.00 uur.