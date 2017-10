Schiphol-topman legt volgend jaar functie neer

Jos Nijhuis, topman van de Koninklijke Schiphol Groep, legt in het eerste kwartaal van 2018 zijn functie neer. De topman stapt naar eigen zeggen op, zodat zijn opvolger direct na diens aantreden invulling kan geven aan de nieuwe kabinetsplannen.

Nijhuis (60) was sinds 1 januari 2009 de hoogste baas van de Schiphol Groep, na een loopbaan als accountant bij PwC. In 2016 werd zijn termijn verlengd tot 1 januari 2019. Daarover zegt Nijhuis in een verklaring:

“Hoewel het mijn intentie was om de volle twee jaar van mijn laatste contractverlenging, op verzoek van de RvC, volledig uit te dienen, vind ik dat het om meerdere redenen goed is om juist begin volgend jaar het stokje over te dragen.”

Na zijn laatste contractverlenging hield Nijhuis zich bezig met drie grote onderwerpen bij Schiphol: de bouw van een nieuwe pier en terminal (naar verwachting gereed in 2019 en 2023), de opening van dependance Lelystad Airport in april 2019 en de groei van het aantal vluchten op Schiphol vanaf 2021. Onder Nijhuis groeide het aantal passagiers op Schiphol van jaarlijks ongeveer 43 miljoen tot ruim 63 miljoen vorig jaar.

Salaris

Twee jaar geleden ontstond er ophef over het salaris van Nijhuis dat 9 ton bedroeg. Hij kon dat uitstekend voor zichzelf verantwoorden, zei hij in NRC, maar had er geen problemen mee als het salaris naar beneden zou gaan. Dat is op last van de staat, eigenaar van 70 procent van de aandelen, gebeurd. Zijn salaris bedraagt nu maximaal 5 ton.

Wie de opvolger van Nijhuis wordt, is nog niet bekend.