Schiphol moet binnen 4 weken met oplossing vrachtvervoer komen

Schiphol moet binnen vier weken met een oplossing voor het ruimtegebrek voor vrachtvervoer komen. Door de toename van het aantal passagiersvluchten van en naar de luchthaven worden meer vrachtvluchten geschrapt. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu (PvdA) vrijdag in een brief aan de Kamer.

Door de populariteit van de luchthaven neemt het aantal passagiersvluchten gestaag toe. Daardoor is er steeds minder ruimte voor vrachtvluchten, waardoor een aantal bedrijven noodgedwongen naar het buitenland heeft moeten uitwijken. Staatssecretaris Dijkstra schrijft het te “betreuren” dat het gebrek aan capaciteit van de luchthaven heeft geleid tot het verlies van werkgelegenheid.

Verdwijnen van banen

Brancheorganisaties Evofenedex, Air Cargo Netherlands (ACN) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) waarschuwden begin september al dat het vestigingsklimaat in Nederland in het geding is. De transport- en logistieksector maakt zich zorgen omdat steeds meer vluchten naar België en Duitsland worden verschoven waardoor banen uit Nederland verdwijnen.

Het FD schrijft dat het schrappen van de vluchten vooral een probleem oplevert voor gevestigde bloemen-, farma- en hightechbedrijven. De Volkskrant schrijft dat de staatssecretaris de banen had willen behouden door vervoerders naar Maastricht te laten uitwijken.

Voorrang op vrachtvervoer

De staatssecretaris pleit voor het instellen van een ‘local rule’ waardoor, onder bepaalde voorwaarden, aan vrachtvervoer voorrang kan worden verleend op passagiersvluchten. Echter is zij zelf niet bevoegd om zo’n regel in te voeren, waardoor zij Schiphol heeft gevraagd om binnen de afgesproken termijn met een voorstel te komen.

De aantrekkelijkheid van Schiphol is groot. In januari tot en met juni reisden 32,2 miljoen passagiers via Schiphol, dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder. Tot 2020 mag Schiphol niet verder groeien.