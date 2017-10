Schade eiersector door fipronil 65 tot 75 miljoen

De directe schade aan de eiersector als gevolg van de fipronilbesmetting bedraagt naar schatting tussen de 65 en 75 miljoen euro. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag op basis van een onderzoek uitgevoerd door economisch onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research.

Het gaat om schade voor verschillende soorten bedrijven in de pluimveeketen zoals opfokbedrijven, legpluimveebedrijven, eipakstations en fabrikanten van eierproducten. Daarnaast schat het ministerie dat de directe schade voor de supermarkten tussen de zeven en acht miljoen euro bedraagt.

Hele eiersector

Het is voor het eerst dat een indicatie van de schade voor de gehele eiersector wordt gegeven. Wel werd eerder gekeken naar de schade aan enkel pluimveebedrijven maar ook die schatting is inmiddels bijgesteld van 33 miljoen naar 35 tot 45 miljoen euro.

Het fipronilschandaal kwam in augustus aan het licht toen bekend werd dat het bedrijf Chickfriend aan pluimveebedrijven een ‘wondermiddel’ verkocht dat het verboden fipronil bevatte. Pluimveebedrijven kochten het bestrijdingsmiddel aan omdat hiermee effectief bloedluis verdelgd kon worden. Doordat het middel in stallen werd gebruikt, kwam de fipronil ook in de eieren terecht waardoor massaal eieren moesten worden teruggeroepen.

Hoewel consumptie van de stof geen grote gevaren voor de gezondheid met zich meebrengt, bleek uit monsters die de NVWA eind juli nam dat de concentratie fipronil onverantwoord was. De bestuurders van Chickfriend zijn vrijgelaten in afwachting van een strafrechtelijk proces.