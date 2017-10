Redacteur Atlas Contact op non-actief wegens seksueel overschrijdend gedrag

Uitgeverij Atlas Contact heeft donderdag een redacteur op non-actief gesteld na beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag in de werksfeer. De Amsterdamse uitgeverij, een van de belangrijkste literaire bedrijven in Nederland, onderzoekt wat er is gebeurd en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

De beschuldigingen tegen de betreffende redacteur kwamen op gang na een opinie-artikel van schrijfster Sarah Sluimer, woensdag in De Volkskrant. Daarin schreef ze, naar aanleiding van de affaire rond filmproducent Harvey Weinstein en de daaruitvolgende #MeToo-actie op sociale media, dat ze zich ongemakkelijk had gevoeld bij de nachtelijke sms-berichten van een man, wiens naam ze niet noemde. Andere vrouwen – schrijfsters en niet-schrijfsters – begrepen om wie het ging en meldden zelf ook ervaringen te hebben met grensoverschrijdend gedrag door de redacteur van Atlas Contact. NRC kent de identiteit van de redacteur.

Caroline Reeders, commercieel directeur a.i. bij Atlas Contact, zegt dat de redacteur „inderdaad op non-actief (is) gezet nadat we berichten en verhalen binnenkregen over grensoverschrijdend gedrag binnen zijn professionele hoedanigheid. Zulk gedrag tolereren we niet en dat moet ook duidelijk zijn binnen de hele uitgeverij.”

Ongepaste e-mails

Tegen NRC zegt de redacteur: „Ik besef dat ik fouten heb gemaakt en betreur het zeer dat mensen zich door mijn gedrag gekwetst voelen. Dat is uiteraard nooit mijn bedoeling geweest. Ik wil vooropstellen dat er nooit sprake is geweest van ongepast fysiek contact. Evenmin heb ik doelbewust misbruik gemaakt van mijn positie.” Commercieel directeur Reeders zegt dat de prioriteit voor Atlas Contact nu ligt bij het personeel. Er is intern over de zaak gesproken. Onderzocht wordt of de gedragsregels zoals die nu op papier staan nog volstaan. Reeders: „We hebben met z’n allen naar een sfeer toe gewerkt die niet doeltreffend is. Het is goed dat deze verhalen door de #MeToo-actie naar voren komen. Het is treurig dat dat nu pas gebeurt.”

Literair agentschap Wintertuin in Nijmegen heeft een jaar geleden maatregelen genomen tegen het gedrag van de redacteur. „Hij benaderde auteurs erg actief met ongepaste e-mails en Facebookberichten”, zegt agent Ilonka Reintjens. „We hebben hem daarop aangesproken en wat vrouwelijke auteurs betreft een tijd lang niet meer met hem samengewerkt.”