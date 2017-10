PPG: geen belangstelling meer voor overname Akzo

Verfbedrijf AkzoNobel lijkt zich voorlopig geen zorgen meer te hoeven maken over de overname-ambities van PPG. De Amerikaanse branchegenoot heeft zijn belangstelling voor Akzo laten varen, zo liet PPG-baas topman Michael McGarry donderdag weten aan zijn aandeelhouders.

„We hebben het achter ons gelaten”, antwoordde McGarry op de vraag van een analist of PPG straks opnieuw zal proberen het Nederlandse verf- en chemiebedrijf (14,2 miljard euro omzet, 46.000 werknemers) in te lijven. „Aandeelhouders betalen ons om nu waarde te creëren, niet om te wachten [op AkzoNobel].”

Geruststelling

De mededeling van McGarry is een geruststelling voor de top van Akzo, nu het moment nadert waarop PPG weer een bod mag doen op de Nederlandse concurrent. Begin juni droop PPG af na een ongekend fel overnamegevecht om AkzoNobel. De Nederlandse beursregels schrijven voor dat de Amerikanen dan op zijn vroegst in december een nieuwe poging kunnen wagen.

Goed nieuws voor het Akzo-bestuur betekent in dit geval een teleurstelling voor beleggers. Die waren boos over de weigering van Akzo dit voorjaar om met zijn belager in gesprek te gaan en hielden er rekening mee dat PPG terug zou komen. De koers van het aandeel van Akzo daalde vrijdagochtend 1,5 procent.

Eerder deze week kreeg de beurskoers van het Nederlandse verfbedrijf ook al een tik na de publicatie van teleurstellende kwartaalcijfers. PPG deed het niet veel beter, bleek donderdagavond. De bedrijven hebben onder meer te lijden onder hoge grondstoffenprijzen, ‘tegenwind’ in de markt voor industriële lakken en impact van orkaan Harvey.