Opnieuw gevechten tussen Koerden en Iraaks leger

Aan de zuidgrens van de Koerdische autonome regio zijn gevechten uitgebroken tussen het Koerdische leger en Iraakse regeringseenheden. De Koerdische peshmerga-strijders zouden volgens het Iraakse leger inmiddels zijn teruggetrokken naar eigen grondgebied, schrijft Reuters. Daarmee zou de provincie Kirkuk weer volledig in handen zijn van Bagdad. De BBC schrijft dat er nog wordt gevochten in de regio.

Het is pas de tweede keer dat er daadwerkelijk gevochten wordt tussen beide partijen sinds Irak met het offensief begon. Iraakse artillerie bombardeerde Koerdische militairen ten noorden en ten zuiden van Altun Kupri, een plaatsje in de provincie Kirkuk aan de grens met de autonome Koerdische regio. De Koerden beantwoordden de bombardementen met raketaanvallen.

Koerdische autoriteiten hebben versterkingen naar de frontlinie gestuurd. Journalisten van AP zeggen dat ze een konvooi van vijftig gepantserde voertuigen zagen aankomen aan de Koerdische zijde. Het is niet duidelijk of er doden zijn gevallen of dat er mensen gewond zijn geraakt.

Eerder deze week werd de hoofdstad van de gelijknamige provincie Kirkuk zonder weerstand ingenomen. De provincie maakte oorspronkelijk geen onderdeel uit van de autonome Koerdische regio maar was in handen van de Koerden sinds het Iraakse leger gevlucht was voor terreurgroep Islamitische Staat (IS) in 2014.

Offensief na referendum

Bagdad gedoogde de Koerdische bezetting van de provincie, maar begon een offensief nadat de Koerden een onafhankelijkheidsreferendum hielden vorige maand. Een overgrote meerderheid stemde voor afscheiding van Irak.

Lees de analyse van onze correspondent Gert van Langendonck: Na hoog spel vallen Koerden ver terug

Sindsdien was een leger bestaande uit Iraakse regeringseenheden, door Iran gesteunde milities en federale politie bezig met het heroveren van de olierijke regio. Altun Kupri, genaamd Perde in het Koerdisch, bevindt zich op de route van Kirkuk naar Erbil, de hoofdstad van de autonome Koerdische regio.