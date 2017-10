‘Op de eerste rij bij de opera, dat zit er niet meer in’

IN

‘Als directeur van uitgeefhuis Nieuw Amsterdam heb ik me jaren bezig gehouden met het nieuw leven inblazen van de uitgeverij. Ik heb veel gedaan en geleerd, maar op gegeven moment wilde ik terug naar de inhoud. Ik wilde zelf weer gaan schrijven in plaats dat anderen dat deden. Ik wilde terug naar de voldoening die ik uit het lezen en het schrijven haal. Daarom ben ik vorig jaar september voor mezelf begonnen.

„Mijn inkomen is ruimschoots gehalveerd. Zeker op jaarbasis gezien is het verschil gruwelijk. Maar omdat ik alleen mezelf te onderhouden heb, kan ik het me veroorloven. Bovendien heb ik het nooit om de financiën gedaan. Het inkomen dat ik als directeur had was hetzelfde als toen ik tien jaar eerder als uitgever bij Querido werkte. Ik heb er nooit wat voor gedaan om dit te verhogen. En hoewel ik nu veel minder verdien, heb ik een rijker leven. Ik ben geen belangenpartij meer dus ik kan zeggen wat ik denk en dat vind ik fijn.

„Ik leef nu van de royalty’s van mijn boek Hoe lees ik?, dat uitkwam kort voordat ik voor mezelf begon. Daarnaast verdien ik mijn geld met het geven van workshops en lezingen. Ik moet daarvoor het hele land door en ik ontmoet veel enthousiaste en dankbare mensen, dus dat ik vanuit huis werk en geen collega’s meer heb, vind ik niet erg. Het is goed om na de hectiek van de optredens rust om me heen te hebben.”

Vaste lasten: woonlasten (861 euro), televisie, internet en bellen (105 euro), verzekeringen (110 euro), boodschappen (100 euro), abonnementen (67 euro), goede doelen (53 euro), kat (20 euro), zangles (150 euro), sport (26 euro) Laatste grote aankoop: televisie (300 euro) Sparen: nee

Inkomen: 1.800 euro netto

UIT

‘Sinds ik opnieuw zelfstandig ondernemer ben, heb ik op veel vaste lasten moeten bezuinigen. Zo heb ik helaas een aantal goede doelen op moeten zeggen, heb ik een aantal abonnementen beëindigd en voor de opera een kaartje op de eerste rij kopen, zit er niet meer in.

„Ik ga nu vaker naar het theater, maar tegenwoordig ga ik altijd last minute, dan kosten de tickets maar de helft van de prijs. Soms kom ik dan bij voorstellingen terecht die ik niet ken en dan denk ik: wat doe ik hier? Maar ik ben niet iemand die halverwege wegloopt, ik ben toch altijd benieuwd naar de afloop van een verhaal. En de manier waarop verhalen worden verteld, daar haal ik zelf ook inspiratie uit voor mijn werk.

„Waar ik wel geld voor vrij maak is mijn wekelijkse zangles. Het is een flinke kostenpost, maar het maakt mij gelukkig. Ik vind zingen heerlijk. Dat geldt ook voor mijn conditietraining en twee tot drie keer een uur fietsen per week. Het maakt dat ik niet gek word.

„Mijn laatste grote aankoop, een van de weinige, is mijn televisie. Ik had tot voor kort nog zo’n kleine vierkante van 30 bij 30 centimeter, maar alles is tegenwoordig breedbeeld dus ik moest vlak op de televisie zitten om nog wat te zien. Het is een bezuiniging want ik had twee tv-abonnementen omdat mijn digitale abonnement er niet op werkte.”