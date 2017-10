Ontruiming camping Fort Oranje mag doorgaan

Gemeente Zundert mag doorgaan met de ontruiming en sluiting van camping Fort Oranje. Dat heeft de Raad van State op vrijdag bepaald in een spoedprocedure die was aangespannen door de voormalige eigenaar en een aantal bewoners.

De hoogste bestuursrechter stelt dat de problemen op het gebied van brandveiligheid, volksgezondheid en openbare orde zwaarder wegen dan de belangen van de bewoners. Cees Geel, voormalig eigenaar van de camping, verloor in september ook al een kort geding waarin hij eiste dat dat het beheer van Fort Oranje weggehaald zou worden bij de gemeente.

Reportages SBS6 over criminaliteit op het park

In juni liet burgemeester Leny Poppe-de Looff (CDA) van de Brabantse gemeente weten dat ze de camping wilde sluiten vanwege de “onhoudbare situatie”. De camping kwam negatief in het nieuws door reportages van SBS6. De tv-zender liet zien hoe de criminaliteit welig tierde op het park. Verder verkeerden veel stacaravans in een “zorgwekkende en een onaanvaardbare” staat, aldus gemeente Zundert.

Op de camping wonen ongeveer zeshonderd mensen in veelal armoedige omstandigheden. Voor hen wordt nieuwe huisvesting gezocht. Nadat de gemeente de camping op 23 juni had gesloten kwamen er nog vierhonderd mensen bij die hoopten ook in aanmerking te komen voor een nieuwe woonplek. Veel hen zijn arbeidsmigranten uit Oost-Europa.