Onder Blok werd telecombedrijf KPN bijna gehalveerd

De man met het „groene KPN-hart” vertrekt na twee termijn bij het telecombedrijf. Eelco Blok treedt volgend jaar af als topman van KPN, maakte het bedrijf vrijdagochtend bekend. Blok was zeven jaar topman van het bedrijf, zat twaalf jaar in de raad van bestuur en vervulde sinds begin jaren tachtig verschillende managementfuncties bij KPN. Nu is het „tijd voor verandering”, meldt Blok in een persbericht. Hij zal worden opgevolgd door de Colombiaanse Italiaan Maximo Ibarra, die de functie van Blok officieel overneemt na afloop van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 18 april 2018. Voor het eerst zal KPN worden geleid door een buitenlander.

Carlos Slim

Blok was nog maar net topman van het bedrijf toen hij te maken kreeg met misschien wel de belangrijkste strijd in zijn KPN-loopbaan. In het voorjaar van 2012 verhoogde América Móvil, het telecombedrijf van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim, zijn belang in KPN aanzienlijk. Slim wilde via zijn investering in KPN voet aan de grond krijgen in de Europese telecommarkt. Een jaar later zou het Mexicaanse bedrijf een ongewenst overnamebod doen op KPN.

Blok was toen al voortvarend aan de slag gegaan als nieuwbakken topman – hij schrapte 4.500 banen, waarvan een kwart in Nederland, en legde de aandelenverkoop stil om zo geld vrij te maken voor investeringen in het glasvezelnetwerk en 4G. Het had wel wat weg van de beginperiode van zijn voorganger Ad Scheepbouwer, die bij zijn aantreden als topman van KPN in 2001 zeker 8.000 banen schrapte.

Zeilboot

Blok, in 1957 geboren in Vlissingen, studeerde eind jaren zeventig bedrijfskunde aan de Technische Universiteit in Delft en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is een fervent zeiler. Op het moment dat América Móvil bekend maakte de financiering van zijn overnamebod rond te hebben, zat hij in een zeilboot voor de Europese kampioenschappen.

KPN tuigde een beschermingsconstructie op om América Móvil buiten de deur te houden. Daarbij kreeg het steun uit de politiek, waar men liever niet zag dat een deel van de infrastructuur voor telecom in buitenlandse handen terecht kwam. Dat lukte. In het najaar van 2013 zag het Mexicaanse telecombedrijf definitief af van een overname. Het bedrijf is wel nog steeds aandeelhouder.

Het bedrijf dat Blok achterlaat is overigens een stuk kleiner dan toen hij als topman begon. De omzet van KPN halveerde bijna in zeven jaar tijd, van 13 miljard naar 7 miljard euro.