NS start proef met achteraf betalen

NS gaat het voor particuliere reizigers mogelijk maken om hun treinkaartje achteraf te betalen. Nu kun je als particulier alleen nog reizen door vooraf saldo op een OV-chipkaart te zetten.

Dit systeem bestond al voor reizigers met een NS-businesscard, maar wordt nu bij wijze van proef aan een kleine groep testreizigers beschikbaar gesteld via de NS-app. De nieuwe manier van betalen gaat gelden voor het gehele OV en alle NS-diensten, zoals betaalde fietsenstallingen en de huur van OV-fietsen. De reiziger checkt in en krijgt vervolgens achteraf een factuur. Ook wordt het met proef mogelijk om via de app te wisselen tussen abonnementen.

NS zegt het nieuwe abonnement in de loop van 2018 stapsgewijs te willen aanbieden aan alle reizigers.

Op het huidige systeem bestaat al sinds de invoering in 2014 kritiek. Aanvankelijk klaagden reizigers over dat het reizen duurder werd door de invoering van de OV-chipkaart. Wie geen abonnement bij NS heeft, moet altijd 20 euro op een OV-chipkaart hebben staan om te kunnen reizen.