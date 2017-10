Na ruim tien jaar gaat #MeToo eindelijk viral

Het is al dagen trending topic op Twitter: #MeToo. Onder de hashtag delen vrouwen hun verhalen over seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting. Twee weken geleden werd bekend dat Hollywoodproducent Harvey Weinstein schuldig is aan seksuele intimidatie en verkrachting. Het schandaal wakkerde op sociale media felle discussies aan nadat de actrice Rose McGowan (Charmed, Scream) haar ervaring deelde op Twitter. McGowan kreeg bijval van vele vrouwen uit Hollywood, maar van wie allemaal?

De populaire hashtag wordt met McGowan geassocieerd maar de zwarte activiste Tarana Burke, zelf slachtoffer van seksueel geweld, bedacht de slogan ruim tien jaar geleden al. In 2006 startte ze de Me Too-beweging om jonge zwarte vrouwen die slachtoffer zijn van misbruik, te helpen. “Het begin van een belangrijk gesprek”, tweette Burke maandag, nadat de actie viral ging. “Vrouwen moeten weten dat ze er niet alleen voor staan.”

Brede sociale media-campagne

Toch werd de slogan pas in 2017 opgepikt, en dat komt mede doordat publieke figuren zich in Amerika uitspraken over het misbruik door Weinstein. Gwyneth Paltrow (Iron Man), Lupita Nyong’o (12 Years a Slave) en Angelina Jolie (Tomb Raider) sloten zich aan bij McGowan en ook model en actrice Cara Delevingne (Suicide Squad) en actrice Léa Seydoux (Bond) gaven aan slachtoffer te zijn van Weinstein.

Actrice Alyssa Milano (Charmed) was één van de eerste bekende gezichten die haar Charmed-collega Rose McGowan op sociale media bijviel, maar dat niet deed naar aanleiding van Weinstein. In een tweet vroeg zij alle vrouwelijke slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag de hashtag te gebruiken. De insteek: hoe meer vrouwen hun ervaring met grensoverschrijdend gedrag delen, hoe duidelijker het wordt dat seksuele intimidatie een probleem is dat niet maar een enkeling overkomt.

Naar aanleiding van Milano’s tweet groeide de verhalen over Weinstein uit naar een bredere sociale media-campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag - aangewakkerd door celebrities met een gigantisch platform. Zo deelde de Amerikaanse zangeres Lady Gaga (72 miljoen volgers) maandag alleen de hashtag, verwijzend naar de verkrachting door een muziekproducent die ze als tiener meemaakte:

The Ellen Show

De actie sloeg in Amerika over naar andere mediakanalen en onder meer Oscar-winnares Viola Davis (The Help) deelde de hashtag op Facebook. Maar ook buiten social media deed de actie stof opwaaien. Zo spraken filmactrices Reese Witherspoon (Legally Blonde) en Jennifer Lawrence (The Hunger Games) zich uit op de rode loper, en agendeerde talkshow-presentator Ellen Degeneres seksueel misbruik in de The Ellen Show:

Aan de andere kant van de oceaan was de Engelse actrice Emma Thompson (Love Actually) een van de eerste die zich uitsprak tegen seksueel misbruik in de acteurswereld. Ze deed dat in een interview met de BBC:

Politiek

Waar de actie in eerste instantie beperkt was tot misbruik in Hollywood, sluiten langzaam meer publieke figuren uit andere sectoren zich aan. Zo berichtte de Britse krant The Guardian vrijdag dat model Natasha Prince slachtoffer is van goochelaar David Blaine. Blaine is aangehouden op verdenking tot poging van verkrachting.

De actie leidt ook in de Europese politiek tot discussie. In Zweden deelde de minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallström, de hashtag op haar Facebookpagina. Tegenover een Zweeds persbureau gaf zij later als toelichting dat ze zelf ondervonden heeft dat misbruik ook in de hoogste politieke kringen voorkomt. Ook de Tsjechische EU-commissaris Vera Jourova (Justitie en Consumentenzaken) zei tijdens een evenement van mediabedrijf Politico slachtoffer te zijn van seksueel geweld.

Deze week bleek eens te meer dat de verhalen over seksuele intimidatie en misbruik óveral zijn. Dit zijn er slechts enkele tientallen

In Nederland sprak demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, zich vrijdag uit over het belang van de actie. Tegenover het NOS Radio 1 Journaal verklaarde zij “het gebeurt overal: van de bedrijfs- tot de cultuursector.”

Wat begon als een hashtag op Twitter werd in korte tijd breedgedragen campagne. En zo lijkt het erop dat de vrouw met wie het allemaal begon, Tarana Burke, na tien jaar haar doel heeft bereikt.