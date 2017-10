Ministerspuzzel bijna gelegd, maar kleur ontbreekt

De ministersploeg van Rutte III is bijna compleet. Veel kleurrijke personen zitten er niet tussen. Ministers van ver buiten Den Haag krijgen een nieuwe woning.

REKENEN: De puzzelstukken liggen bijna allemaal op hun plek. Iets minder dan een week voor het kabinet-Rutte III op het bordes staat, zijn zo’n beetje alle nieuwe bewindspersonen bekend. Het proces gaat langzaam en zit vol onverwachte sprongen - Carola Schouten op Landbouw? De VVD op Klimaat? De complexiteit zit hem in het grote aantal bewindslieden dat er dit keer komt, dat merk je pas goed nu alle namen bekend worden. En de wiskundige puzzel van een kabinet met vier partijen is ingewikkeld. Tel daarbij op dat bewindslieden op één ministerie liefst van verschillende partijen moeten komen, dat de machtsverhoudingen binnen de minstersploeg netjes in balans moeten zijn én dat er genoeg vrouwen bij moeten zitten - over diversiteit hebben we het dan nog niet eens, en je kunt spreken van een “helse klus”.

Dit zijn de namen: De nieuwste toevoegingen aan het lijstje zijn vanochtend CDA-Kamerlid Mona Keijzer op Economische Zaken en ChristenUnie-wethouder Paul Blokhuis op Volksgezondheid, volgens respectievelijk de Telegraaf en het Nederlands Dagblad. RTL Nieuws meldde gisteravond al dat VN-diplomaat Sigrid Kaag minister wordt op Buitenlandse Zaken. Ze zou daar naast VVD’er Halbe Zijlstra aantreden, al is nog niet duidelijk hoe die twee de taken dan verdelen. Alleen bij D66 is er nu nog niet iedereen bevestigd. Bij NRC houden we de namen bij in een overzicht, met over alle nieuwe en bekende gezichten een kort portret.

Kleurloos: Het valt op dat alle partijen kiezen voor ervaren, degelijke bewindspersonen. Een beetje saai misschien zelfs. Vooral de VVD kiest voor loyale partijmensen met ervaring, die komende jaren hopelijk voor weinig problemen zorgen. Het CDA neemt met Ferdinand Grapperhaus wel een kleine gok: kleurloos kun je de uitgesproken advocaat in elk geval niet noemen. De afgelopen dagen doken van hem al tweets en blogposts op waarin hij collega-politici als Geert Wilders en Mark Rutte de maat nam. Wat ook duidelijk wordt: het aandeel vrouwen blijft hangen op éénderde. De meeste nieuwe ministers komen uit de buurt van Den Haag, maar voor hen van ver (in elk geval Bijleveld en Slob) wacht een verrassing. Zij kunnen volgens het nieuwe handboek voor bewindspersonen een ambtswoning krijgen.

WAT WIJ VOLGEN: Vanavond om 18.00 uur ontvangt Mark Rutte de drie partijleiders van zijn coalitie om de ministersploeg definitief door te spreken. Morgen, maandag en dinsdag spreekt Rutte dan met de beoogde bewindspersonen. Rutte komt vandaag rechtstreeks uit Brussel en eerder deze week spotte een schoolklas hem nog in Rome.

WAT WIJ LEZEN: Een kritische analyse van de Commissie Stiekem, waarmee fractieleiders toezicht houden op de inlichtingendiensten. Pikant, in aanloop naar het referendum over de zogenaamde ‘Sleepwet’. Ook oud-VVD-minister Johan Remkes, die op dit moment voorstellen moet doen voor een betere werking van het parlement, is erg kritisch. “Het debat van de commissie stiekem was, in elk geval in de tijd dat ik minister was, lang niet diepgravend genoeg.”