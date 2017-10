Jappe Claes vertrekt bij Het Nationale Theater

De Vlaamse acteur Jappe Claes (64) stapt per direct op bij Het Nationale Theater. De afgelopen dagen werd hij in de media beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de tijd dat hij als docent was verbonden aan de Amsterdamse Theaterschool (AHK).

Claes treedt terug vanwege het persoonlijke karakter van de beschuldigingen, zo valt te lezen in een verklaring van Het Nationale Theater. Volgens het theater stapt Claes ook op vanuit de wens om het blazoen van Het Nationale Theater niet te beschadigen. Zelf zegt Claes over de kwestie:

“Als ik iemand in dit verband in woord of daad in verlegenheid heb gebracht, dan bied ik hiervoor mijn oprechte excuses aan.”

Relaties

Claes stapte in 2014 al op als docent bij de Amsterdamse Theaterschool nadat een groep docenten over hem geklaagd zou hebben wegens de geruchten dat hij relaties had met studentes.

Zijn advocaat zou hebben erkend dat Claes een relatie had met één studente. Volgens de Volkskrant, die in 2015 sprak met vijftien oud-studenten en drie docenten, waren het er tussen de tien en twintig.

Actrice Anne van Veen was een van de studentes die een affaire had met Claes en schreef daar een roman over. Toen ze hoorde dat Claes met meerdere studentes op de theaterschool een relatie had, was ze “geschokt”, liet ze weten in een interview met NRC in 2015:

“Dat zoveel meisjes zo’n zelfde ervaring hebben gehad. Ik denk dat het goed is om eens te laten zien hoe de sfeer op de academie ontoelaatbaar gedrag tolereert. Niet zozeer om schuldigen aan te wijzen, maar om het bespreekbaar te maken.”

Lees hier het interview dat NRC in 2015 had met Anne van Veen: In een ander leven

Over de manier waarop de tournee van Het verzamelde Werk van William Shakespeare wordt voortgezet, vindt momenteel overleg plaats met alle betrokkenen.