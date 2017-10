Iedereen wil komst tweede hoofdkantoor Amazon

Steden in de VS strijden om het tweede Amazon -hoofdkantoor.

Hoeveel gevlei wil je hebben? Woensdagavond werden het Empire State Building en andere wolkenkrabbers in New York oranje verlicht om webwinkelreus Amazon het hof te maken.

Amazon heeft aangekondigd om na Seattle een tweede hoofdkantoor in de Verenigde Staten of Canada te openen dat goed zou zijn voor 50.000 banen voor hoogopgeleiden en 5 miljard dollar aan investeringen. Amerikaanse steden moesten uiterlijk donderdag hun ‘bod’ inleveren om Amazon over de streep proberen te trekken.

Amazon (opgericht in 1994) is uitgegroeid tot een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld en oprichter Jeff Bezos tot de op een na rijkste man op aarde. De afgelopen tien jaar steeg de Amazon-omzet van 14 miljard dollar naar 135 miljard. Op de beurs is Amazon inmiddels zo’n 480 miljard dollar waard, tien jaar geleden was dat ‘slechts’ 38 miljard dollar.

Amazon werd groot als webwinkel, maar heeft nu ook een gigantische tak die is gespecialiseerd in de verhuur van data-opslag in de cloud. Onlangs kocht Amazon nog supermarktketen Whole Foods.

New York is zeker niet de enige stad die lonkt naar het nieuwe Amazon-kantoor. Zo’n vijftig Noord-Amerikaanse steden zouden hebben aangegeven mee te doen met de ‘pitch’ voor het hoofdkantoor. Naast New York gaat het onder andere om Austin, Atlanta, Chicago en Dallas.

Menige stad heeft een stunt uitgevoerd om de aandacht op hun bod te vestigen. Birmingham in de staat Alabama plaatste gigantische dozen door de hele stad. Meer indrukwekkend zullen waarschijnlijk de belastingvoordelen zijn die veel steden Amazon in het vooruitzicht hebben gesteld.

Amazon heeft laten weten dat de steden ook over goed openbaar vervoer en een internationale luchthaven moeten beschikken en prettig zijn om te wonen. De impact van de komst van Amazon is enorm. Het bedrijf zou ervoor hebben gezorgd dat Seattle de snelst groeiende stad in de VS is.