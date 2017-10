Hoogland wint zilver op EK baanwielrennen

Jeffrey Hoogland heeft zilver gewonnen op de sprint op het Europees Kampioenschap baanwielrennen in Berlijn. In de finale verloor hij beide heats van de Fransman Sebastien Vigier.

In de halve finale versloeg de 24-jarige sprinter nog zeer verrassend wereldkampioen Denis Dmitriev. Hoogland ging veel sneller van start waarna de Rus hem niet meer kon terugpakken. In de kwartfinale hoefde de baanwielrenner uit Nijverdal niet in actie te komen omdat zijn landgenoot Harrie Lavreysen zich terugtrok vanwege een schouderblessure.

Van Vleuten vierde op individuele achtervolging

Eerder op vrijdag verloor Annemiek van Vleuten de strijd om het brons van de Italiaanse Silvia Valsecchi op de individuele achtervolging. Het was het debuut voor Van Vleuten op het EK baanwielrennen. Aan de NOS liet ze weten dat “superveel” had geleerd, maar ze weet nog niet of ze verder gaat voor het WK baanwielrennen.

“Ik heb nog niet het gevoel dat ik daar om het goud mee kan gaan doen en dat is voor mijzelf toch echt wel een voorwaarde.”

Op donderdag won Kristen Wild de gouden medaille bij de afvalkoers. Vorig jaar was zij ook de beste op dit onderdeel. Zowel de mannen als de vrouwploeg wonnen de bronzen medaille op de sprint. Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli klopten Rusland en bij de vrouwen versloegen Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx hun concurrenten uit Frankrijk.