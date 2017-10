Familiesteunpunt de fout in rond terugkeer Laura H.

Het Familiesteunpunt Radicalisering heeft fouten gemaakt rond de terugkeer van IS-uitreiziger Laura H. Haar vader werd door een medewerker van het Familiesteunpunt geïnstrueerd om zijn dochter te ondervragen. Dat valt buiten de bevoegdheden van het Familiesteunpunt, een zorginstelling. De medewerker werkte samen met een omstreden Duitse deradicaliseringsexpert. Dat blijkt uit documenten ingezien door NRC.

Het Familiesteunpunt zegt in een reactie niet op de hoogte te zijn geweest van het handelen van de medewerker. „Dit druist zo tegen de richtlijn in dat het reden tot het nemen van disciplinaire maatregelen zou zijn geweest”, zegt een woordvoerder. De medewerker is niet langer werkzaam bij de instelling, al zou haar vertrek niets met deze zaak te maken hebben.

Het Familiesteunpunt werd in 2015 opgericht door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), maar is onafhankelijk. De stichting verleent zorg aan familieleden van (potentieel) radicaliserende jongeren en uitreizigers. Officieel adviseert het Familiesteunpunt ouders niet over potentiële terugkeer van uitgereisde kinderen uit Syrië en Irak – dat zou indruisen tegen het Nederlandse beleid. De vader van Laura H. tekende bij het Familiesteunpunt echter in het geheim een contract en werd doorverwezen naar de Duitser Daniel Köhler. De medewerker van het steunpunt bleef ook zelf betrokken, maar zou dat niet aan haar superieuren hebben gemeld.

Vorige week stond Laura H. als eerste vrouwelijke IS-ganger voor de rechter. Zij hoorde drie jaar tegen zich eisen, waarvan twee voorwaardelijk. Het OM zei aanvankelijk te vrezen voor een „zwartste scenario”: dat zij naar Nederland was teruggekomen met een opdracht van IS. Daar zijn nu volgens het OM geen aanwijzingen voor.

Laura H.’s advocaat Michiel Pestman stelt dat die verdenking onder meer is ontstaan door het optreden van het Familiesteunpunt en vraagt om niet-ontvankelijkheid van het OM. De verdediging diende vrijdag ook een formele klacht in bij het ministerie van Veiligheid en Justitie over het Familiesteunpunt.