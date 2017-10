Erasmus Universiteit sluit onveilig gebouw

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft donderdagavond een gebouw ontruimd en gesloten omdat de veiligheid “niet gegarandeerd kon worden”. Het gebouw heeft dezelfde vloerconstructie als de parkeergarage bij Eindhoven Airport die in mei plotseling instortte. Dat maakte de universiteit donderdagavond bekend.

De universiteit had een onderzoek naar het gebouw ingesteld nadat duidelijk was geworden dat er gebruik was gemaakt van dezelfde constructie als bij de garage in Eindhoven. Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur zegt in een persbericht:

“We vinden deze situatie bijzonder vervelend voor alle betrokkenen, maar voor ons staat de veiligheid van onze studenten, medewerkers, bezoekers en gebruikers van het gebouw voorop.”

Volgens de universiteit zijn de andere gebouwen op de campus veilig. Er wordt nu onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden. Het gaat om het Polak-gebouw op campus Woudestein dat in 2015 is geopend.

Onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken riep eind september alle gemeenten op een inventarisatie te maken met het aantal gebouwen in hun gemeenten met deze constructie nadat bekend was geworden dat de vloerconstructie vaker werd gebruikt.

De parkeergarage die in Eindhoven plotseling instortte was in aanbouw. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. Wie verantwoordelijk is voor de constructiefout is nog niet duidelijk.