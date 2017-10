Een mannenprobleem dat mannen moeten oplossen

Alaye van Empel - Aderemi is journalist.

„Shamira, Shamira”, tussen de palmbomen door zien we een mooie, statige vrouw uit een auto stappen en direct stevig doorbenen. R. roept de vrouw nog een keer tevergeefs na en lacht zijn tanden bloot.

„Je zal het niet geloven maar twee jaar geleden loerde ik haar ook. In Club12 de hele avond met haar gedanst en haar hier gebracht. Precies daar op dié deurmat heb ik haar geneukt. Schreeuwen dat ze deed, hahaha. Ze heeft me daarna nooit meer aangekeken.” Mijn beste vriend en ik kijken zijn oudere neef vertwijfeld aan. „Maar dan heb je haar, zeg maar, verkracht?” R. ontsteekt in woede, hoe durven we hem met een vieze verkrachter te vergelijken. Ze was zelf met hem meegegaan en ging plotseling gewoon moeilijk doen.

Statistisch gezien moet vrijwel elke man wel eens een andere man hebben ontmoet die een vrouw heeft aangerand of verkracht. ‘Ze vroeg erom’, ‘wie A zegt moet ook B zeggen’, ‘ze wilde me in de maling nemen door plotseling te protesteren’, ‘diep van binnen wilde zij het ook’. De vanzelfsprekendheid waarmee ze hun acties verdedigen, is beangstigend. Maar minstens net zo beangstigend is het feit dat dit soort types vrijwel nooit weerwoord krijgen van mannelijke toehoorders. Vrouwonvriendelijk gedrag, opmerkingen of verhalen; de meerderheid van mannen zit erbij en kijkt ernaar. Ook ik moet hierin schuld bekennen: I saw it too.

Opkomen voor vrouwen is voor geitenwollensokken-lulletjes, het is gewoon niet cool. De, in mijn ogen, kleine minderheid van mannen, claimt zonder veel tegenspraak de ruimte waarin elke vrouw hun potentieel eigendom is. Een glimlach, blik of gewoon aanwezigheid van een vrouw is voor hen genoeg om de eigendomsrechten te kunnen opeisen en te mogen doen wat ze willen met de betreffende vrouw.

We bevinden ons in de gekke situatie waarin de verkrachters onder mannen over het algemeen worden gezien als losers en zielenpoten door mannen die zelf verkrachten. Mannen zoals R. vegen hun kont af met verkrachters en zouden ze het liefst allemaal een pak slaag geven. Een pak slaag voor een misdrijf dat voor hun zelf ‘gewoon’ is.

Wij, de meerderheid van mannen die zwijgend toekijken en toehoren, geven de mannen die vrouwen respectloos behandelen, de ruimte om hun gang te gaan. Vrouwen kunnen er niets aan doen. Het is he-le-maal, 100 procent een mannenprobleem dat door mannen moet worden opgelost. De zwijgende meerderheid van mannen die in stilte getuigen zijn, moeten dat stilzwijgen verbreken. Een voornemen dat ook bij mij persoonlijk begint. I saw it, I heard him, ik stond erbij en keek ernaar. Het is de laatste keer geweest.